Gabon: Montée des couleurs dans les établissements scolaires - Le Président de la transition effectue une visite de terrain au Collège Nelson Mandela

Libreville, le 23 Octobre 2023-Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part ce jour à la cérémonie de montée des couleurs au Collège Nelson Mandela en présence du Ministre de l'Education Nationale et du Ministre Délégué à l'Intérieur, suite au communiqué N° 019 du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions.

C'est avec fierté que le Chef de l'Etat, qui attache du prix au respect des valeurs patriotiques, a assisté aux côtés de la délégation qui l'accompagnait, du corps enseignant et des élèves à la levée des couleurs dans ledit établissement. Un acte civique qui traduit la volonté des plus hautes autorités de l'Etat d'amener les citoyens gabonais et surtout les jeunes apprenants au respect et à l'appropriation des symboles de la République.

A l'issue de cette cérémonie, le Président de la Transition a procédé à une visite succincte de l'Etablissement qui l'a emmené à échanger avec les apprenants et le corps professoral et de s'imprégner des activités relatives au Projet d'appui au programme d'investissement dans le secteur éducation (PISE).

Honorés d'avoir communié avec le Chef de l'Etat, les élèves du Collège Nelson Mandela n'ont pas manqué d'exprimer leurs émotions et leurs remerciements au Président de la République pour son implication dans l'amélioration des conditions d'apprentissage dans le secteur Education, avec notamment la gratuité des frais de réinscription dans les établissements scolaires publics, le rétablissement des bourses scolaires, l'harmonisation des prix des uniformes scolaires et l'octroi de 1000 postes budgétaires pour les enseignants entre autres actions afin de garantir à la jeunesse gabonaise une éducation saine, inclusive et de qualité.