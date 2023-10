Congo-Brazzaville: Gouvernance publique - Valoriser la gestion des risques dans les structures

Lors d'un échange avec la presse, le 25 octobre à Brazzaville, le directeur des risques et des contrôles à la direction générale du contrôle d'Etat, Isaac Gervais Onghabat, a mis en exergue les atouts de la notion de la gestion des risques pour poursuivre la bonne gouvernance des structures publiques ou privées.

Dans le cadre de l'élaboration de leurs rapports sur la performance, ce détenteur des certificats Lead risk manager, selon la norme Iso 31000 et des formateurs agréés de PECB estime que les structures publiques peuvent faire état des principaux risques qui se posent à elles dans l'exécution de leurs objectifs et de la manière, dont elles ont géré ces risques. L'assurance de l'atteinte des objectifs de performance passe par la gestion des risques.

« La gestion des risques dans la gouvernance des structures publiques, à savoir l'introduction de la gestion axée sur les résultats, oblige les structures publiques à être plus performantes, ce qui implique un engagement fort des gestionnaires pour une meilleure gouvernance des structures. La gestion des risques dans les structures publiques est plus complexe et devient comme un indicateur d'une approche moderne de gestion publique. La structure qui gère le risque peut avoir une meilleure certitude que ses programmes atteindront leurs objectifs », a indiqué Isaac Gervais Onghabat.

A l'en croire, la survie et la pérennité des structures privées et publiques dépend de sa capacité à atteindre efficacement ses objectifs. La gestion des risques aide des structures publiques à prendre des décisions en la matière, notamment stratégiques et opérationnelles. Elle permet aussi de prendre une meilleure posture pour y faire face.

Selon lui, la gestion des risques constitue une assurance raisonnable d'atteindre des objectifs de performance et facilite la maîtrise du dispositif de contrôle interne, puis le traitement explicite de l'incertitude liée à la mise en oeuvre d'une action tout en garantissant la création de la valeur et la préservation.