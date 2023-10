Sénégal: Dakar abrite le 1er Forum économique, commercial et d'investissement Sénégalo-Gambien, à partir de jeudi

Dakar — Le premier Forum économique, commercial et d'investissement Sénégalo-Gambien se tient, jeudi et vendredi, au Radisson Blu, à Dakar, annonce un communiqué transmis à l'APS, mercredi.

La cérémonie d'ouverture est prévue à 9 h sous la co-présidence du Premier ministre du Sénégal et du vice-président de Gambie, ajoute le communiqué.

Ce Forum est une initiative du Haut-Commissariat de la Gambie à Dakar, au Sénégal, précise la même source, soulignant que l'évènement est conjointement organisé par l'Agence nationale pour l'investissement et les grands travaux (APIX) et la GIEPA (The Gambia Investment & Export Promotion Agency).

Selon les organisateurs, la rencontre vise à "promouvoir les deux pays en mettant en valeur leur culture, le commerce et l'investissement".

L'objectif est également de "promouvoir les relations interpersonnelles entre les deux pays en renforçant les liens bilatéraux de longue date entre la Gambie et le Sénégal".

L'événement sera marqué par la tenue d'un Forum économique, commercial et d'investissement et d'une foire d'exposition entre la Gambie et le Sénégal.

Ces deux activités visent à "renforcer la coopération économique et commerciale entre la Gambie et le Sénégal", selon les organisateurs, espérant qu'elles permettront de "présenter les deux pays comme une destination idéale pour le commerce et l'investissement aux entreprises sénégalaises et gambiennes".