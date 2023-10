Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Octobre 2023

Niger : Justice - Détenu depuis 2015, la justice ordonne la libération du Général Souleymane Salou

La justice nigérienne a émis le 24 Octobre 2023 un ordre de libération en faveur du général Souleymane Salou, ancien chef d'état-major des armées, qui avait été condamné à quinze ans de prison en 2018 pour sa participation présumée dans une tentative de coup d'État survenue en 2015. Cette décision a été confirmée à l’Afp par une source proche de la junte au pouvoir. Souleymane Salou, membre de l'armée de l'air et qui avait également été chef d'état-major, avait été impliqué dans la junte qui avait renversé le président Mamadou Tandja en 2010. Cependant, il avait été écarté de ses fonctions avec l'organisation d'élections en 2011, remportées par Mahamadou Issoufou.La tentative présumée de coup d'État en décembre 2015 avait conduit à l'arrestation de plusieurs individus, dont le général Salou, à l'initiative du président Issoufou, qui se présentait alors pour un second mandat. L'opposition avait exprimé des doutes sur la réalité de cette tentative de coup d'État à l'époque. Depuis lors, le général Salou purgeait sa peine dans une prison située à l'intérieur du pays.

Mali : Culture- Report du concert de Salif Keita à Abidjan

La tenue du concert de Salif Keita prévue pour le 17 novembre à Abidjan a été reportée à une date ultérieure, selon une déclaration de la structure événementielle Fsc Event, publiée le mardi 24 octobre 2023.Dans leur communiqué, Fsc Event a expliqué que malgré leurs efforts et l'investissement considérable réalisé pour l'organisation de l'événement, des circonstances indépendantes de leur volonté les ont contraints à reporter le concert. Ils ont déclaré que "certaines questions sont survenues et nécessitent un report afin de garantir la sécurité et la satisfaction de notre public. « Cependant, la structure événementielle n'a pas précisé les raisons exactes de ce report, laissant la nature des problèmes non spécifiée. »(Source :abamako.com)

Togo : Musique- Le rappeur togolais Aamron met fin à sa carrière musicale

Aamron, de son vrai nom Narcisse Tchala Essowè, a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière musicale pour se concentrer sur de nouvelles opportunités, rapporte Ici Lomé, ce mercredi 25 octobre 2023.Le rappeur togolais s'était fait remarquer en 2009 avec son single éponyme « Amron », suivi d'un album intitulé « Black Boys » en 2010, comprenant 16 titres. Aamron s'est distingué dans la scène hip-hop togolaise grâce à ses paroles bien travaillées et son style unique. Il a remporté plusieurs distinctions, dont le prix du meilleur tube rap et de la meilleure vidéo de l'année aux Togo Hip Hop Awards pour le clip de « Black Boys ». (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Anneau de croissance en Afrique de l'ouest- La mobilisation de 4800 milliards de Fcfa au centre d'une mission

L'Agence japonaise de coopération internationale en collaboration avec l'Union économique et monétaire ouest Africaine (Uemoa) a organisé le mercredi 25 octobre 2023 au Plateau, une mission de plaidoyer pour le financement de plus de 4800 milliards de Fcfa pour la mise en œuvre des projets prioritaires du Plan directeur de l'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest (Cacao) en Côte d'ivoire. Il s'agit de 33 projets hautement prioritaires dont le financement à mobiliser s'élève à environ 4800 milliards de francs cfa a indiqué Motoharu Wakabayashi, représentant résident du bureau de la Jica en Côte d'Ivoire.(Source : abidjan.net)

Rca : Insécurité- Un rapport Msf sur l’explosion des violences sexuelles

Entre 2018 et 2022, Médecins Sans Frontières a pris en charge plus de 19 500 survivants de violences sexuelles en République centrafricaine. Les chiffres augmentent d’une année à l’autre, avec un pic en 2021 lié à la reprise du conflit dans le pays. Analyse détaillée dans le rapport Msf « Blessures invisibles ».« La violence sexuelle en Rca est une urgence de santé publique taboue et ne peut être traitée uniquement comme un problème lié au conflit armé, déclare Khaled Fekih, directeur pays Msf en République centrafricaine. Malgré certains développements positifs au cours des cinq dernières années, de nombreux survivants et survivantes de violences sexuelles (95% sont des femmes) ne signalent pas leur cas et ne cherchent pas à se faire soigner. Nous savons que le nombre de patients examinés n’est encore que la partie émergée de l’iceberg. Le gouvernement centrafricain et d’autres organisations humanitaires nationales et internationales doivent prendre des mesures plus concrètes pour remédier à cette situation. » (Source : abangui.com)

Bénin : Lutte contre le terrorisme- Un partenariat signé

L’annonce de cette coopération a été faite à travers un communiqué de presse, rendu public par le service communication de la représentation diplomatique japonaise au Bénin. Un projet qui est la fourniture de matériels roulants et de secours aux profits des forces de l’ordre et de défense dans le but de renforcer davantage la sécurité des personnes et des biens bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.Le Japon vient en appui au Bénin dans la lutte contre le terrorisme à travers la signature d’un accord de partenariat. C’est dans ce cadre que le chargé des affaires de l’Ambassade du Japon au Bénin, M. Ichijo Motonobu a procédé à la cérémonie de signature de l’échange de notes qui consacre l’accord du Japon à financer le programme de développement économique et social en faveur du Bénin, le mardi 24 octobre 2023. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Football- Sadio Mané devient propriétaire du club de Bourges Foot 18 en France

L'international sénégalais, Sadio Mané est désormais le propriétaire du club de Bourges Foot 18 évoluant en nationale 2 en France, a-t-on appris ce mercredi 25 octobre 2023 du média sportif Foot Mercato. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse auquelle le capitaine sénégalais aurait assisté en visio. «Je vous confirme l’arrivée officielle de Sadio Mané en tant que partenaire du Bourges Foot 18. Je tiens à lui adresser mes salutations les plus chaleureuses. C’est une arrivée officielle en présence de Cheikh Sylla, président du club. Sadio Mané a des valeurs humanistes, il a une proximité et il a une volonté d’avoir un projet social», a confié le maire de la ville. Le montant de rachat de la petite écurie n'a pas été dévoilé, mais cette nouvelle permet au club de tenir afin de participer et construire le rêve de bon nombre de passionnée de football. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Industrie sucrière - Vers la nationalisation de la Sn Sosuco

L’État burkinabè a décidé ce mercredi 25 octobre 2023 de reprendre les parts qu’il avait cédées en 1998 au sein de la Société sucrière de la Comoé (Sosuco). Cela fait suite au constat du non-respect des différents engagements qui avaient conditionné la cession des parts de l’État au partenaire stratégique. En Conseil des ministres le mercredi, le gouvernement burkinabè a décidé de reprendre le contrôle de la Société sucrière de la Comoé (Sosuco) qui avait été privatisée en 1998.Selon le ministre du développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des petites et moyennes Entreprises, Serge Poda, l’Etat burkinabè avait cédé ses parts dans l’objectif de permettre à la société, sur la base des engagements pris par l’acteur stratégique, d’investir sur une période de 5 ans pour environ 20 milliards de Fcfa afin de renforcer les capacités de production de la canne à sucre et du sucre à l’échelle nationale. (Source : aouaga.com)

Gabon : Marchés publics- Le président de la transition délègue tous les marchés inférieurs à 150 millions aux Pme

Le président de la transition, Brice Oligui Nguema a décidé de déléguer via le communiqué 024 tous les marchés de travaux publics inférieurs à 150 millions de Fcfa aux petites et moyennes entreprises, a-t-on appris ce mercredi 25 octobre.Au pouvoir pour restaurer les institutions de la république uniquement, le président de la transition s'engage à relever le Gabon sous un même piédestal. A travers cette décision Oligui Nguema s'entend promouvoir l'entreprenariat national en donnant la primeur aux entreprises privées gabonaise de mettre leurs expertises au profit de l'Etat pour un développement plus local. (Source : alibreville.com)

Une sélection de Bamba Moussa