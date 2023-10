Congo-Brazzaville: Journée mondiale contre la polio - Les Rotariens réaffirment leur engagement

Les responsables des cinq clubs de Rotary de Brazzaville se sont retrouvés, le 24 octobre, pour faire le point sur la situation de poliomyélite dans le monde et au Congo, avant de réaffirmer leur engagement dans la lutte contre cette pandémie.

L'ancien gouverneur du district 9150, Roland Rizet, qui a fait l'aperçu historique du Rotary Club international dans la lutte contre la poliomyélite, a rappelé que cette organisation a consacré depuis plusieurs décennies des budgets colossaux pour vacciner plus de deux milliards d'enfants de moins de 5 ans, échappant ainsi à la paralysie. Selon lui, plus de 500 000 cas sont évités chaque année et le nombre de contamination a chuté de 99%. « Tout est parti d'une opération de vaccination en 1979 et cela a abouti en 1985 que le Rotary prenne comme leitmotiv l'éradication totale de la circulation du poliovirus sauvage. Ce qui a été repris en 1988 par une résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite », a-t-il rappelé, précisant que lors de la célébration du centenaire du Rotary international en 2005, le nombre de pays où sévissait de manière endémique la poliomyélite est passé de 205 à 4.

Mais, aujourd'hui, il n'y a que deux pays dans lesquels sévit la circulation du poliovirus sauvage, notamment l'Afghanistan et le Pakistan. Sur le continent africain, l'Afrique centrale est plus ou moins considérée comme le berceau de la pandémie avec la circulation du poliovirus dérivé de la vaccination dans certains pays comme la République démocratique du Congo où 150 cas ont été décelés récemment. La République du Congo, qui a connu une période meurtrière en 2010 avec 540 cas répertoriés dont 220 décès, reste encore sous menace car l'on trouve, après des études environnementales, la circulation du virus dérivé de la vaccination.

%

En effet, les subventions du Rotary accordées à l'OMS et à l'Unicef depuis 1985 pour le Congo sont estimées à 2,340 912 dollars. Des fonds utilisés pour le soutien opérationnel, la surveillance, la mobilisation sociale, l'assistance technique et la vaccination. « Le Rotary international n'est pas loin de conclure, nous n'en avons plus le choix. Ce doit être un cadeau offert aux enfants de notre planète pour nous Rotariens, accompagnés de nos partenaires. Nous devons nous en donner les moyens. Nous exhortons les Rotariens à soutenir les efforts de vaccination et la Fondation du Rotary international de par les cotisations mensuelles que nous faisons », a conclu le Dr Roland Rizet.

Conseiller aux maladies évitables par la vaccination au bureau de l'OMS-Congo, le Dr Edouard Ndinga, qui a parlé de la situation de la polio dans le monde, en Afrique et République du Congo, a souligné la nécessité pour les pouvoirs publics de s'approprier la lutte contre cette pandémie. Selon lui, la poliomyélite reste jusqu'aujourd'hui une urgence de santé publique. « Au Congo, nous sommes dans une situation où l'on a notifié quelques cas du virus dérivé de vaccination dont un survenu l'année dernière et un autre cette année. C'est pour cette raison que le gouvernement appuyé par l'OMS lance des campagnes de vaccination. Nous en avons connu déjà deux. En novembre, on connaîtra un autre passage, nous appelons à l'adhésion de la population », a-t-il invité, insistant sur l'implication des médias dans la sensibilisation des parents.

Initiée par le Rotary Club Bilengué, cette réunion interclubs a permis aux participants de s'informer de l'organisation, le 23 décembre prochain, de l'arbre de Noël. Une activité qui regroupera environ 200 pensionnaires des orphelinats de Brazzaville autour des jeux ludiques à la place du Rotary. Notons que le clou de cette célébration a été la conférence de presse co-animée par les responsables des Clubs de Rotary de Brazzaville.