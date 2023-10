Congo-Brazzaville: Présidentielle de 2023 - La Cour constitutionnelle exhortée à consacrer l'inclusivité

La mission d'observation Cénco-ECC conseille cette Cour de suivre l'exemple de la centrale électorale, en offrant l'égalité des chances pour tous les citoyens admissibles à participer aux élections en tant que candidats.

Dans un communiqué publié le 24 octobre, la mission d'observation électorale Cénco-ECC (MO/Cénco-ECC) salue les efforts entrepris par la Commission électorale nationale indépendante (Céni) pour assurer l'inclusivité des candidats aux prochaines élections. Cette structure a profité de cette occasion pour exhorter la Cour constitutionnelle à consacrer cette inclusivité promue par la centrale électorale ainsi que d'autres parties prenantes qui, selon elle, offrent l'égalité des chances pour tous les citoyens admissibles à participer aux élections en tant que candidats.

Regrettant que la liste électorale définitive et la cartographie de bureaux de vote qui devaient être publiées trente jours avant la campagne électorale, soit le 20 octobre, ne le soient pas encore, la MO/Cénco-ECC encourage la publication par la Céni, en toute diligence, de cette liste électorale définitive et la cartographie des centres et bureaux de vote. Et de recommander à la centrale électorale de remettre la liste provisoire aux candidats, partis et regroupements politiques ainsi qu'aux missions d'observation électorale qui en font la demande. Ceci, pour éviter la superposition de publication des listes électorales définitives et provisoires.