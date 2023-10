Seychelles: Sustainable Seychelles - Le label touristique change de logo avec un engagement à préserver ces îles uniques

Le label de tourisme durable des Seychelles (SSTL) a été rebaptisé « Sustainable Seychelles » en signe d'« engagement à préserver ce qui rend les Seychelles extraordinaires », selon le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme de la nation insulaire.

Sylvestre Radegonde a fait cette annonce lors du changement d'image officiel de l'initiative au Café Wildflour dans les jardins botaniques de l'île principale de Mahé mercredi matin.

Des passionnés de l'environnement et des organisations non gouvernementales (ONG) étaient parmi ceux qui ont assisté au lancement qui comprenait également la révélation du nouveau logo et de la vidéo de la marque.

L'archipel de l'ouest de l'océan Indien a une économie largement dépendante du tourisme, ses principaux arguments de vente étant son environnement préservé et ses plages.

Dans le but de protéger ses atouts naturels, les autorités du pays ont introduit le 1er août une taxe environnementale durable pour le tourisme.

Trente pour cent des hôtels aux Seychelles sont certifiés sous le label de tourisme durable (archive-Gerard Larose) Photo License: All Rights Reserved

Le changement de marque du SSTL s'inscrit dans la continuité des efforts du petit État insulaire pour adopter une approche de tourisme durable.

Créé en 2011, le SSTL, applicable aux établissements d'hébergement hôtelier de toutes tailles, est un programme de certification volontaire qui reconnaît et récompense les entreprises touristiques qui mettent en oeuvre les meilleures pratiques en matière de développement durable au sein de leurs opérations.

Reconnu internationalement, le SSTL détient également le statut de reconnaissance du Conseil mondial du tourisme durable (GSTC) et vise à intégrer la durabilité dans le secteur du tourisme afin de sauvegarder les atouts naturels locaux ainsi que la croissance et la prospérité futures de l'industrie.

Il existe 22 établissements touristiques qui possèdent le label de tourisme durable, ce qui représente au total 30 pour cent des hôtels aux Seychelles qui sont certifiés.

La secrétaire principale au tourisme, Sherin Francis, a déclaré aux invités lors du lancement officiel que l'adoption du Sustainable Seychelles est une « évolution naturelle du SSTL ».

Sustainable Seychelles repose sur trois piliers fondamentaux, à savoir le suivi et la certification, la sensibilisation et l'éducation, et la formation.

Le directeur de l'unité de planification et de développement de l'industrie, Sinha Levkovic, a déclaré à la presse que même si la certification était la première étape franchie par SSTL, il restait également un domaine à aborder en matière de reconnaissance.

"Ainsi, en fonction des différents critères qu'ils remplissent, les établissements seront reconnus sous les niveaux bleu, bronze et argent, l'or étant le plus élevé qu'ils puissent obtenir étant donné que cela signifie qu'ils ont une certification", a-t-elle déclaré.

Tourism Seychelles - la branche marketing du département du tourisme - déclare qu'elle prévoit également d'étendre bientôt les certificats de reconnaissance à d'autres opérateurs touristiques tels que les restaurants et les guides touristiques, ainsi ils « invitent tous les opérateurs touristiques à rejoindre le département du tourisme dans ce voyage durable ». dit Mme Francis.

Pour le moment, rejoindre Sustainable Seychelles est un choix volontaire, quelque chose que, Mme. Levkovic a déclaré, son unité souhaitait poursuivre.

Elle a expliqué que de cette façon « nous sommes assurés de l'engagement total de l'établissement, sans mascarade écologique », ce qui, selon elle, se produirait s'ils imposaient ces mesures.

Tourism Seychelles admet également que même si le tourisme est l'une des industries qui a un impact majeur sur l'économie et l'écosystème d'un pays, la mise en place d'un tel programme « favoriserait la durabilité parmi la population, inspirerait un sentiment d'appartenance » aux visiteurs tout en rendant le « monde meilleur, un pas vert à la fois ».

Le Ministre Radegonde remet une plaque de mention spéciale aux Appartements Hanneman pour leur participation au programme de durabilité depuis sa création. (Tourism Seychelles) Photo license: CC-BY

Le lancement de mercredi matin a également été l'occasion de remettre les certifications aux différents établissements répondant aux critères du label.

Constance Ephelia Resort, Berjaya Beau Vallon Bay Resort, Kempinski Seychelles Resort et Les Hannemann Apartments ont reçu des mentions spéciales car ce sont des établissements qui ont rejoint le label depuis sa création il y a plus de dix ans.