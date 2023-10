Sénégal: BRVM - Avec 4,94% le titre BOA Burkina Faso enregistre la plus forte hausse de cours ce 25 octobre 2023.

Avec 4,94% le titre BOA Burkina Faso a enregistré la plus forte hausse de cours au terme de la séance de cotation de ce 25 octobre 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 6 480 FCFA la veille à 6 800 FCFA ce 25 octobre 2023. Depuis le 23 octobre 2023 où il s'établissait à 6 395 FCFA, le cours de BOA Burkina Faso a enregistré une augmentation de 405 FCFA. Au premier semestre 2023, la BOA Burkina Faso avait réalisé un résultat net en hausse de 23,38% à 15,087 milliards de FCFA contre 12,228 milliards de FCFA au premier semestre 2022.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Burkina Faso (plus 4,94% à 6 800 FCFA), Oragroup Togo (plus 1,70% à 2 685 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 1,49% à 6 800 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 1,16% à 90 000 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 0,39% à 2 600 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SODECI Côte d'Ivoire (moins 6,25% à 4 500 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 5,37% à 2 555 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 2,01% à 1 950 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 1,96% à 7 990 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 1,95% à 2 010 FCFA).

Les activités du marché connaissent tous un repli. La valeur des transactions s'est situé à 289,185 millions de FCFA contre 442,935 millions de FCFA le mardi 24 octobre 2023.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est aussi en baisse de 17,261 milliards, passant de 7788,156 milliards de FCFA la veille à 7770,895 milliards de FCFA ce 25 octobre 2023.

Celle du marché obligataire a renoué avec sa tendance baissière, s'établissant à 10250,058 milliards de FCFA contre 10 263,250 milliards de FCFA la veille.

Du côté des indices, c'est également un repli général qui est noté. C'est ainsi que l 'indice composite (l'indice général de la Bourse) a cédé 0,22% à 208,88 points contre 209,34 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a enregistré une baisse de 0,26% à104,98 points contre 105,25 points précédemment.

L'indice BRVM Prestige ((indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré la plus forte baisse avec 0,37% à 100,40 points contre 100,77 points la veille.