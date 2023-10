Afrique: Il a été possible de construire une armée qui a été testée dans la pratique et qui est un exemple de la fierté africaine.

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé que l'Éthiopie a été capable de construire une force de défense qui est un exemple de la fierté de l'Afrique.

La 116ème Journée des Forces armées est célébrée à la place Meskel en présence du Premier ministre Abiy Ahmed.

Dans son discours lors de la cérémonie, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé qu'au cours des dernières années, d'importants travaux avaient été réalisés pour faire de la force de défense une force puissante semblable à celle de l'Éthiopie.

En outre, il a noté qu'il était capable de construire une armée de défense indépendante de toute idéologie de parti politique qui croit en l'unité de l'Éthiopie.

Selon lui, l'armée de défense a été construite, dotée d'un grand nombre d'équipements modernes et dotée de compétences de leadership améliorées, qui ont été testées dans la pratique et constituent un exemple de la fierté de nombreuses personnes en Éthiopie, en Afrique de l'Est et en Afrique.

Il a rappelé que la réforme des capacités de pensée, d'organisation et d'action a été réalisée pour que la défense, symbole de paix, puisse continuer à être un symbole de développement.

Dans son discours, le Premier ministre a mentionné que l'Éthiopie n'a jamais été vaincue par aucune force et ne le sera pas, et qu'elle n'a jamais envahi aucun pays et n'envahira personne.

La 116ème Journée de l'Armée est célébrée dans tout le pays avec pour devise « Une armée de la victoire qui résistera à chaque épreuve ».