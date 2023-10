Ile Maurice: Une mise en jambes prometteuse

Les jeunes de moins de 9 ans à 11 ans ont eu droit à leur première compétition de la saison, dimanche dernier à Côte-d'Or. Alors que huit nages individuelles (50m crawl et 100m crawl, 50m brasse et 100m brasse, 50m dos et 100m dos et 50 papillon et 100m papillon) étaient au programme, certains nageurs ont eu l'opportunité de réaliser plus d'une fois les meilleurs temps dans leurs catégories respectives.

Chez les 9 ans et moins, Aaniya Prayag (CAMO) et Olivier Rayan (Pamplemousses Dolphin) ont été les seuls dans leurs catégories d'âge à avoir fait les meilleurs temps dans plus d'une nage (100m nage libre, 50m dos et 50m nage libre pour la première et 100m nage libre et 50m brasse pour le second).

Du côté des 10-11 ans, Téa Newaj (Moka Rangers) a fait les meilleurs temps dans quatre nages (100m dos, 50m papillon, 100m papillon et 50m nage libre). Il en a été de même pour Adam Rajabalee (Moka Rangers) qui s'est surpassé dans les épreuves de 50m dos et 100m dos ainsi que celles de 50m nage libre et 100m nage libre. Nous retiendrons aussi les performances d'Ethan Apollon, meilleur au 50m papillon et 100m brasse chez les 10-11 ans. Dans la même catégorie d'âge, Sarah Roussel (CNQB) a réussi le doublé grâce à ses temps au 100m nage libre et 50m brasse.

La prestation des nageurs mentionnés ci-dessus ne doit pas faire oublier celles d'autres athlètes tels que Kuzhali Carapyen (Pamplemousses Dolphin), Laksha Chutooree (New Grove Swimming Club), Muniirah Nahoor (Les Dauphins de Quatre-Bornes), qui ont réalisé au moins une fois le meilleur temps dans leurs catégories d'âge, et tous les autres participants. En effet, les compétitions de Future Day n'ont pas pour seul but de servir de détection des meilleurs nageurs pour assurer la relève. Elles offrent aussi l'opportunité aux entraîneurs de clubs de faire le point sur la progression de leurs nageurs en piscine hors entraînement.

Cela dit, c'est très souvent à l'occasion des Future Days que l'on peut anticiper sur ce que deviendront les nageurs réguliers dans quatre à cinq ans. Et ce, en se basant sur leurs performances d'aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui ont été médaillés aux Jeux des îles ou, un peu plus tôt, à des compétitions africaines, en sont issus.

Téa Newaj est parvenue à s'imposer dans quatre épreuves chez les 10-11 ans.

Ethan Apollon a été aussi performant au 50m papillon qu'au 100m brasse.