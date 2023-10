Burkina Faso: Rapport annuel 2022 des Nations unies au Burkina Faso - 348 milliards mobilisés en 2022 pour soutenir la population

A l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des Nations unies 2023, le bureau du coordonnateur résident du Système des Nations unies au Burkina Faso assisté des entités du Système des Nations unies (Agences, Fonds et programmes) a animé une conférence de presse pour présenter le rapport annuel 2022 des différentes réalisations des Nations unies au Burkina Faso, mercredi 25 octobre 2023 à Ouagadougou.

Courant l'année 2022, le Système des Nations unies au Burkina Faso à travers ses entités (Agences, Fonds et programmes) a mobilisé 348 milliards pour intervenir dans divers domaines afin de contribuer à la stabilité et au développement du pays pendant la période de Transition. En effet, Le bureau du coordonnateur résident du Système des Nations unies au Burkina Faso a animé une conférence de presse, mercredi 25 octobre 2023 à Ouagadougou.

La consolidation de la paix, du développement, le respect des normes et des droits internationaux, le renforcement de l'efficacité des institutions, l'amélioration de la sécurité nutritionnelle et alimentaire et l'éradication de la pauvreté sont entre autres les domaines d'intervention du Système des Nations unies au Burkina Faso a confié le coordonnateur résident par intérim du Système des Nations unies au Burkina Faso, Alain Akpadji.

Pour lui le nouveau plan cadre de coopération qui est le plan d'actions intérimaire des Nations unies pour le développement durable du Burkina Faso 2022-2023 a été développé conjointement avec le gouvernement et adopté en juin 2023. A en croire Alain Akpadji, le plan d'actions de développement par intérim des Nations unies (UNIDAP) constitue l'offre des Nations unies pour soutenir les priorités de la Transition et servir les populations les plus vulnérables.

Ainsi l'un après l'autre, le représentant le chef adjoint de l'UNICEF, James Mugaju, le représentant du programme des Nations unies pour le développement, le chef adjoint Eloi Kaoudio JV et la directrice du bureau de coordination des affaires humanitaire des nation unies (OCHA), Kristen Knutson. Pour les conférenciers, des 348 milliards mobilisés, 213 milliards ont été dépensé soit 61%.

Pour la directrice du bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) Kristen Knutson ce taux est dû à l'inaccessibilité de certaines localité faute de sécurité. « Nous sommes souvent obligés d'opérer des choix difficiles du faite des questions sécuritaires mais fort heureusement avec la dynamique de reconquête de territoire enclenché nos activités se poursuivent progressivement dans les localités de concert avec le gouvernement ».