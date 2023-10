Burkina Faso: Valorisation des savoirs endogènes - Le GENESIS annonce un atelier national de validation

Le Groupe d'expertise et de normalisation endogène des symboles, initiatives et savoirs (GENESIS) a animé, le mardi 24 octobre 2023 à Ouagadougou, une conférence de presse pour annoncer la tenue d'un atelier national de validation, en novembre prochain, des travaux relatifs à son Fond Local Culturel(FOLC).

Pour exister dans ce monde planétaire, le Burkina Faso doit s'appuyer sur les valeurs culturelles de ses différentes ethnies. Telle est la conviction du Groupe d'expertise pour la normalisation endogène des symboles, initiatives et savoirs (GENESIS), dirigé par le Dr Dramane Konaté. Pour atteindre ses objectifs, l'association a initié en 2022 le Fond Local Culturel (FOLC) qui consiste à enrichir le patrimoine immatériel du Burkina Faso à travers l'écriture des monographies endoculturelles et l'élaboration d'une encyclopédie des valeurs et savoirs endogènes.

La première phase de l'initiative FOLC fera l'objet en novembre prochain d'un atelier national de validation avec les représentants de toutes les ethnies du Burkina Faso. L'information a été communiquée au cours d'une conférence de presse, animée le mardi 24 octobre 2023 à Mercury Librairie à Ouagadougou, par le GENESIS. D'un enjeu historique, scientifique et culturel, cette rencontre permettra, selon Dr Konaté, de finaliser « le cadre référentiel de l'Encyclopédie des savoirs endogènes et des monographies endoculturelles ».

Pour les conférenciers, la culture burkinabè est en péril à cause de la rupture de la transmission entre les générations. Ils déplorent également l'effritement du dialogue intergénérationnel qui fait que « les normes de sagesse ne sont pas transmises, et il n'existe pas de passerelles pour l'apprentissage aux humanités par la nouvelle génération dans une société où priment l'individualisme et l'égoïsme ».A ses raisons s'ajoutent les tensions intercommunautaires dues « à la mauvaise connaissance de l'autre, de ses origines, de son mode de vie, de sa culture, de ses systèmes e valeurs ;etc. », sans oublier la non prise en compte par la jeunesse africaine singulièrement burkinabè des valeurs du continent noir dans la création de contenus originaux sur les différentes plateformes.