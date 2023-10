Burkina Faso: Sécurisation des Etats du Liptako-Gourma - Les gouverneurs des pays membres réfléchissent à une stratégie commune

L'Autorité de développement intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG) organise, du 24 au 26 octobre 2023, le 1er forum des gouverneurs sur le thème : « Rôles et réponses des gouverneurs pour une meilleure opérationnalisation de la stratégie régionale de stabilisation du Liptako-Gourma ». La cérémonie d'ouverture est intervenue le mercredi 25 octobre 2023 à Ouagadougou.

Créée depuis 1970, l'Autorité de développe- ment intégré de la région du Liptako-Gourma (ALG) regroupant les trois pays frontaliers à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso est menacée par d'énormes difficultés liées à l'insécurité. Dans le but d'élaborer une stratégie de stabilisation de la région, l'Autorité organise son premier forum des gouverneurs sur le thème : « Rôles et réponses des gouverneurs pour une meilleure opérationnalisation de la stratégie régionale de stabilisation du Liptako-Gourma ».

La cérémonie d'ouverture a eu lieu le mercredi 25 octobre 2023 à Ouagadougou. La région du Liptako-Gourma s'étend sur plusieurs zones administratives dans les trois pays frontaliers. Elle est composée d'une population de près de vingt millions de personnes et présente d'énormes potentialités. Mais elle est devenue une zone où sévit le terrorisme depuis des années, ce qui condamne les populations à vivre dans la peur et dans des crises alimentaires, sécuritaires, humanitaires et sociales.

Pendant trois jours, les participants que sont les gouverneurs du Liptako-Gourma, les représentants des organisations internationales régionales, et sous régionales, les points focaux de stabilisation, le représentant de la société civile, les partenaires techniques et financiers sont en conclave pour trouver des solutions idoines sur la stabilisation des pays membres du Liptako-Gourma. Pour le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, le forum qui réunit les trois pays est un grand moment de retrouvailles entre acteurs dévoués pour le bien-être des populations de l'espace commun et offre l'opportunité en ces moments de crises sécuritaire et humanitaire de renouer avec les échanges réguliers.

L'implication des FDS recommandée

Ce forum doit servir d'exemple, a poursuivi M. Maurice, pour construire des relations durables entre les différentes régions concernées. A l'occasion, il a exprimé ses remerciements aux plus hautes autorités des Etats membres de l'ALG pour le choix de sa commune pour abriter ce forum. L'élaboration de la stratégie de stabilisation de la région du Liptako-Gourma a été mise en place avec l'appui financier et technique du PNUD et d'autres partenaires pour trouver des solutions de stabilisation au niveau de la région du Liptako-Gourma, a déclaré la secrétaire exécutive de l'ALG, Hawa Aw.

Elle a en outre confié que les gouverneurs sont les représentants des Etats au niveau régional. Pour elle, leur vision est d'attendre la réponse des gouverneurs au bout de ces trois jours de partage d'expériences en ce qui concerne la stratégie à adopter. Madame Aw a par ailleurs signifié que l'implication des forces de défense et de sécurité des pays membres du Liptako est fortement recommandée pour répondre à la question de la crise sécuritaire et permettre le retour des populations et des services sociaux de base.

« Ce forum constitue la base de la politique de bon voisinage et de coopération entre les peuples d'une même Afrique », a affirmé le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, représentant le ministre en charge de la décentralisation territoriale. Il a expliqué que le Burkina Faso, à l'instar des autres pays membres de l'ALG, subit depuis un certain temps des attaques terroristes qui endeuillent les populations et engendrent de nombreux dégâts matériels.

Le gouverneur s'est réjoui donc de la tenue du forum qui va permettre sans doute aux trois pays de partager des expériences de lutte, d'adopter une stratégie commune de lutte et de mutualiser les moyens en vue d'atteindre l'objectif ultime. « J'ai espoir au regard de la qualité et de l'expertise des participants que les résultats de ce forum permettront à nos pays de réaliser des avancées significatives dans la lutte contre le terrorisme » a-t-il laissé entendre.