Afrique de l'Est: La RDC accuse le Rwanda d'un «énième acte d'agression» avec une «incursion à partir du territoire du Rutshuru»

Le gouvernement de RDC a présenté aux ambassadeurs accrédités dans le pays des « preuves irréfutables » d'un « énième acte d'agression » du Rwanda voisin avec une « incursion à partir du territoire du Rutshuru », ce 25 octobre 2023 à Kinshasa. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des médias, affirme que des « images capturées par des drones de surveillance » montrent des colonnes de soldats rwandais franchissant la frontière pour renforcer les rebelles du M23.

« Nous nous sommes entretenus avec toute la communauté diplomatique RDC »

« Les preuves, c'est justement ces images capturées par des drones de surveillance du centre conjoint des opérations que nous avons avec la Monusco [Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC, NDLR], et donc ça veut dire que la Monusco dispose des mêmes images que nous, a expliqué Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, au micro du correspondant de RFI à Kinshasa, Pascal Mulegwa. Toutes les chancelleries occidentales sont bien au courant de ces comportements belliqueux du Rwanda, et toute la communauté internationale, aujourd'hui, est sensibilisée sur cet énième acte d'agression, où cette incursion à partir du territoire du Rutshuru s'est fait par vagues ».

Le ministre de la Communication et des médias détaille : « On parle d'un bataillon, en tout cas plusieurs centaines (d'hommes) lorsque vous regardez les images, dans le souci de venir au secours, visiblement, des autres unités qui étaient déjà en cours d'opérations avec le M23 et qui étaient essoufflées. »

Patrick Muyaya conclut : « Dans la ligne diplomatique qui est la nôtre, avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères [Christophe Lutundula, NDLR], et le vice-Premier ministre et ministre de la Défense [Jean-Pierre Bemba, NDLR], nous nous sommes entretenus avec toute la communauté diplomatique en République démocratique du Congo, d'abord pour leur présenter ces éléments de preuve, démontrer comment ils se sont déployés sur le territoire congolais, et les inviter à agir promptement, parce que la République démocratique du Congo ne laissera pas sans conséquences de tels actes. »