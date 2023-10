Cote d'Ivoire: Port Bouët et région du Sud Comoé-avsi, ENI et Petroci réhabilitent 20 écoles

Les travaux de réhabilitation de vingt (20) écoles primaires publiques situées dans la commune de Port-Bouët et dans la région du Sud-Comoé ont été remis, mardi 24 octobre 2023 au cours d'une cérémonie tenue au Groupe scolaire Vridi Canal à Abidjan. Et ce, en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné.

Ce projet porté par Eni (Entreprise Italienne d'hydrocarbures), Avsi ( Association des Volontaires pour le Service International) et Petroci comprend la rénovation des installations scolaires, la construction de nouveaux terrains de sport et de blocs sanitaires, ainsi que des interventions visant à améliorer l'accès à l'énergie et à l'eau, contribuant ainsi à répondre aux besoins croissants du pays en matière d'éducation. Les interventions comprenaient la rénovation intégrale de 8 écoles de Port-Bouët, y compris la construction de terrains de sport, et des réhabilitations fonctionnelles dans 12 autres écoles de Port-Bouët et dans la région du Sud-Comoé, avec de nouveaux blocs sanitaires et points d'eau, ainsi que le raccordement au réseau électrique. L'accès à l'eau et à l'électricité est désormais une réalité dans des établissements qui ne disposaient pas de ces besoins essentiels. De plus, toutes les écoles ont été équipées de nouveaux bureaux, de bibliothèques mobiles, de livres et de kits informatiques, ainsi que de papeterie et de kits d'hygiène en fonction des besoins des écoles. Nicola Mavilla, directeur général d'Eni Côte d'lvoire, a souligné qu'avec l'Ong Avsi et leur partenaire Petroci, ils s'engagent à contribuer à répondre aux besoins croissants du pays en matière d'éducation, en apportant un soutien total au système scolaire par le biais d'actions concrètes telles que l'accès à l'électricité, à l'eau et à l'assainissement, ainsi que la fourniture d'équipements scolaires et d'activités de formation.

« En acceptant de s'investir dans cet ambitieux projet pour soutenir l'éducation, grâce à Eni, Avsi est convaincu que l'éducation reste un levier de transformation structurelle performant pour les enfants, leurs familles et leur communauté. C'est pourquoi Avsi a intégré dans le projet, les activités de mobilisation communautaire, autour de l'éducation avec toutes les parties prenantes de l'écosystème éducatif. Cela permet de renforcer les enfants avec d'autres compétences douces, utiles pour leur intégration future dans la société », a dit Dr. Bamba Lassiné, Représentant Pays Avsi en Côte d' lvoire.

La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a félicité Avsi et Eni pour leur engagement aux côté du gouvernement. « Je voudrais féliciter Avsi et Eni qui se sont résolument engagés aux côtés du gouvernement ivoirien à offrir un environnement sain et des équipements de qualité aux enfants, ainsi qu'aux enseignants ». Elle a exhorté les bénéficiaires à tout mettre en oeuvre pour bien entretenir ces infrastructures.

Cette initiative a bénéficié à 8 500 élèves, 2 000 parents d'élèves et environ 150 enseignants et conseillers pédagogiques qui ont participé à des activités de sensibilisation et de formation spécifique . Ce projet est régi par un accord triennal signé par Eni et Avsi en septembre 2022 pour soutenir l'accès à une éducation de qualité dans le pays et est mis en oeuvre en partenariat avec le ministère ivoirien de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, dans le cadre de ses efforts pour transformer le secteur. Il est conforme aux Objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi qu'au Plan éducatif ivoirien 2017-2025

Mamadou Ouattara avec L.Abdul