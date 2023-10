Afrique: Au 26e édition du salon du livre international d'Alger, «l'Afrique écrit son avenir»

Le coup d'envoi de la 26e édition du Salon international du livre d'Alger a été donné mercredi 25 octobre au palais des expositions des Pins maritimes, à l'ouest d'Alger. Le salon, dédié à l'Afrique cette année, accueille plus de 1 200 exposants venus d'une soixantaine de pays.

« L'Afrique écrit son avenir » est le slogan de la 26e édition du Salon international du livre d'Alger (SILA). Le salon, qui est parmi les plus grands du continent africain, durera jusqu'au 4 novembre prochain.

« C'est une édition exceptionnelle, grâce à la richesse et l'ampleur du programme culturel, qui inclut, en premier lieu, l'Afrique à l'honneur, explique Mohamed Iguerb, le directeur du salon. Il est aussi exceptionnel par notre thématique qui est le livre et le numérique. »

Noureddine Azzouz, du comité d'organisation, explique le choix de l'Afrique comme invité d'honneur du salon : « On parle de l'Afrique comme horizon géo-économique, comme horizon géopolitique. On s'est dit : puisqu'on parle de ces horizons-là, il y en a un autre qui est extrêmement intéressant et porteur de facteurs de rapprochement encore plus important, c'est l'horizon géo-culturel. On a en Algérie, dans le champ des acteurs de la recherche universitaire, des gens qui s'intéressent au fait culturel esthétique africain, on s'est dit que l'idée serait intéressante de ramener et d'inviter ces gens-là pour qu'ils disent au public du SILA ce qu'ils font comme travail. »

Plusieurs auteurs africains sont présents à Alger à l'image du Guinéen Tierno Monénembo, la Camerounaise Calixthe Beyala, le Nigérian Wale Okediran et la Malienne Fatoumata Keïta.