Afrique: OM - Didier Drogba fait des révélations sur son départ de Marseille et sa signature à Chelsea !

Invité dans l'émission Zack en Roue Libre, diffusée sur Twitch, Didier Drogba a révélé les détails sur de nombreux sujets, dont son départ de l'OM, à l'été 2004.

L'ancien attaquant a avoué qu'il ne souhaitait initialement pas quitter la Canebière, mais qu'il a été quelque peu contraint par ses dirigeants de l'époque.

À l'été 2004, après une saison XXL avec l'OM couronnée de 32 buts en 55 rencontres, Didier Drogba s'est engagé en faveur de Chelsea pour 37,5 millions d'euros.

Après 8 ans et 341 matchs disputésavec les Blues, l'attaquant ivoirien est devenu une véritable légende du club londonien, avec qui il a remporté de nombreux trophées, dont la Ligue des Champions en 2012, rappelle Madeinfoot.

Pourtant, celui-ci ne souhaitait initialement pas s'engager avec Chelsea et voulait absolument rester à l'Olympique de Marseille.

« Au départ je ne suis pas au courant qu'il y a un intérêt de Chelsea. C'est après Cameroun-Côte d'Ivoire, un match éliminatoire pour la Coupe du Monde, que Pape Diouf m'appelle, me demande de le rejoindre dans sa chambre et me dit : « les Russes là, ils m'embêtent un peu. Ils ont fait une offre et le présent Dreyfus a accepté ».

Je fais : « Comment ça, il a accepté ? » Il répond : « Non, le club est prêt à vendre et tout », mais moi, j'ai rien demandé, j'ai pas envie de partir.

%

« Tu te rends compte tu vas gagner plus d'argent, pour Marseille, c'est pas mal », m'explique-t-il, ce à quoi je réponds : « Non non, dis au président que je n'ai pas besoin de gagner beaucoup plus d'argent, il augmente un peu mon salaire (rires) et je reste ».

C'était simple. Finalement, je suis parti en vacances, j'ai eu une semaine de vacances, mais c'était la semaine la plus difficile.

J'étais parti aux USA, j'avais un décalage horaire dans la tête et je me pose 1000 questions. Je ne comprends pas.

j'appelle (José) Anigo, je dis que je ne veux pas partir.

J'appelle mon agent et je dis que je ne veux pas partir, que je ne comprends pas.

Quand je rentre, tout s'accélère, il y a la conférence de presse et le président de l'époque, Boucher, qui me dit qu'avec l'argent du transfert, ils vont pouvoir acheter plusieurs joueurs et que l'équipe ne sera plus dépendante de moi.

Et il me dit : « Est-ce que la performance que j'ai fait cette année (2004, 32 buts) je la ferai l'an prochain ? » Cela a piqué mon égo.

Je me suis dit : « Ah, ils pensent que ce que j'ai fait là, c'est le fruit du hasard. Les 32 buts que j'ai mis, c'est moi, mon intelligence, mes capacités, ma technique, tout ce que tu veux sauf du hasard.

Cela m'a vexé et du coup, je me suis dit « j'accepte de partir à Chelsea« , a dévoilé Didier Drogba.