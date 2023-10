Ile Maurice: Les records dans le viseur de Nigel Augustine

Il sera en lice, dimanche, au Caire en Egypte et sa mission première sera d'abaisser ses précédentes marques. L'haltérophile Nigel Augustine est motivé à bloc pour sa première compétition d'envergure et sait surtout ce qu'il veut. Il participe actuellement aux Championnats d'Afrique Jeunes et Juniors avec trois autres quadricolores, à savoir Ryan Parianen, Vince Pama et Yuktee Gopaul. Dans l'ensemble, les médailles ne sont pas à écarter pour ce groupe dirigé par l'entraîneur national Ravi Bhollah.

Nigel Augustine sera en lice chez les 89 kg. «Mon objectif est de faire de mon mieux pour améliorer mes records nationaux pour la 3e fois cette année tout en visant la plus haute marche possible» , souligne le jeune homme. Avant les Jeux des îles de 2023, il avait réalisé 122 kg à l'arraché et 152 kg à l'épaulé-jeté. C'était lors des Championnats du Commonwealth Jeunes, Juniors et Seniors. Il brisera ce record aux JIOI 2023 avec 125 kg à l'arraché et 165 kg à l'épaulé-jeté. Il avait décroché deux médailles d'or et une en argent en terre malgache.

Outre ses objectifs, Nigel Augustine a une revanche à prendre également comme il le souligne d'ailleurs. «Pouvoir participer aux Championnats d'Afrique Junior sera une revanche pour moi parce que ce sera la première et dernière fois que je pourrai y participer. L'année dernière j'ai raté cette compétition à cause d'une blessure qui m'a contraint à me faire amputer d'une phalange et l'année prochaine je passe en Senior. Du coup, c'est ma dernière chance d'essayer de chercher le titre de champion d'Afrique Junior» , a-t-il confié.

Au niveau de la préparation, les choses se sont passées idéalement selon le leveur de fontes et cela en dépit d'une nouvelle blessure. «La préparation s'est bien passée. J'ai eu un léger contre-temps à cause d'une légère blessure au bas du dos mais on a vite réglé cela avec mes coaches et maintenant, comme je le dis toujours, je continue à travailler dur tout en gardant la foi en Dieu» , précise Nigel Augustine. Au niveau de sa participation, il admet avoir un peu d'appréhension. Une sensation normale eu égard au niveau de la compétition. Mais cela ne l'empêche toutefois pas d'être réaliste. «J'appréhende un peu d'autant plus que c'est ma première participation et je ne connais aucun de mes adversaires et encore moins leurs performances. Mais j'ai travaillé dur durant des mois et je donnerai tout ce que j'ai durant la compétition» , conclut-il.

Au niveau des autres participants, on retrouve Ryan Parianen qui sera engagé chez les 73 kg. Vince Pama n'aura pas la partie facile chez les 81 kg tandis que l'unique représentante du quadricolore, en l'occurrence Yuktee Gopaul, concourra chez les 59 kg. Vince Pama avait brillé en décembre aux Jeux de la CJSOI. Le jeune homme avait remporté trois médailles d'or. Yuktee Gopaul avait également réalisé le triplé en or lors de cet événement.