Ile Maurice: Rita Venkatasawmy pour des écoles vertes

L'impact du dérèglement climatique sur les enfants et la nécessité d'avoir une éducation inclusive pour ceux à besoins spéciaux constituent les temps forts du huitième rapport de l'Ombudsperson for Children Office (OCO) pour 2022-2023. Rita Venkatasawmy l'a présenté, hier, à tous les acteurs concernés, au Caudan Arts Centre.

Sur les 446 cas rapportés à son bureau dont 148 avaient trait à des problèmes scolaires et 134 autres aux abus par rapport aux enfants, 91 % ont été résolus, «le bon élève qui a réagi à chaque demande de l'OCO étant le ministère de l'Éducation», a précisé Rita Venkatasawmy. Si en matière d'éducation pour les enfants à besoins spéciaux, elle reconnaît qu'il y a eu de grandes améliorations apportées notamment par la Special Needs Education Authority (SENA) et le ministère de tutelle, que ce soit en termes de pensions pour ces enfants ou d'allocations pour les carers, pour que le système éducatif soit vraiment inclusif envers ces enfants, il faut que dès leur plus jeune âge, ils grandissent dans un environnement inclusif et qu'ils soient admis dans des écoles dites normales. Et lorsqu'ils sont plus grands, il faudrait appliquer le modèle des droits humains pour qu'à terme, ils soient intégrés dans toutes les classes des écoles dites normales. «En Australie, 92 % des enfants à besoins spéciaux sont intégrés dans les écoles normales. À Rodrigues, les écoles tendent davantage vers l'éducation inclusive qu'à Maurice.»

Si son bureau s'est intéressé au dérèglement climatique et à son impact sur les enfants, c'est parce que Maurice, bien qu'étant un petit État insulaire, subit déjà ses effets. Des enfants d'écoles primaires se plaignent qu'ils ne peuvent plus jouer en plein air tant il fait chaud ou encore que la salle de classe est tellement étouffante qu'ils ne peuvent pas suivre les cours. Comme les enfants doivent participer et s'exprimer sur cet enjeu planétaire, pour qu'ils soient en mesure de le faire, ils doivent être préalablement informés. Le sujet du dérèglement climatique étant technique, l'OCO a élaboré des fiches d'informations dans un langage simple et approprié aux différents groupes d'âges que les enseignants peuvent utiliser, voire enrichir pour expliquer le phénomène. Pour ne pas effrayer les enfants de quatre-cinq ans à propos de cet enjeu, Rita Venkatasawmy estime qu'il faut commencer par leur inculquer l'amour de la nature par le biais de chansons, de danses et de contes. «Il faut arrêter de bétonner partout mais planter des arbres, des fleurs et d'autres plantes.» Les écoles du 21e siècle doivent devenir vertes et ecofriendly.

À une question de l'express et de 5Plus par rapport au rôle de l'OCO face aux récents accidents dans des crèches non enregistrées, Rita Venkatasawmy a déclaré que son bureau entre en jeu lorsque les fournisseurs de service ne font pas leur travail. Dans son rapport, l'an dernier, elle avait mis l'accent sur les droits des bébés et elle suit la situation de près. «Le ministère de l'Égalité des genres et la police font désormais des inspections surprises mais nous aussi nous enquêtons et faisons des vérifications dans les crèches. Nous devons réagir en amont et non pas attendre qu'un problème arrive pour le faire. Nous devons renforcer l'inspectorat et nous activer davantage pour protéger les bébés.»