Nigeria: Les autorités doivent cesser leur chasse aux sorcières après l'arrestation de plus de 70 personnes lors d'une «fête gay»

communiqué de presse

En réaction aux informations indiquant que le Corps de sécurité et de défense civile du Nigeria a arrêté 59 hommes et 17 femmes lors d'un rassemblement qui s'est tenu lundi 23 octobre dans l'État de Gombe (nord du pays), en les accusant de participer à une « fête gay » et d'avoir l'intention d'organiser un « mariage gay », Isa Sanusi, directeur d'Amnesty International Nigeria, a déclaré :

« Nous condamnons sans réserve ces arrestations ouvertement discriminatoires et demandons la libération immédiate de toutes les personnes concernées.

« Les autorités nigérianes doivent mettre fin à ces descentes humiliantes et cesser d'utiliser abusivement la législation pour harceler et arrêter des personnes en les accusant de relations homosexuelles. Il est consternant que la police puisse engager arbitrairement des poursuites pénales contre quelqu'un en se fondant sur des jugements relatifs à sa façon de s'habiller ou de se coiffer.

« Personne ne devrait être pris pour cible et arrêté en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre réelles ou supposées. La police du Nigeria doit s'occuper en priorité d'assurer la sécurité de tout le monde, et non alimenter encore plus la discrimination. »

Complément d'information

Selon les autorités, les personnes arrêtées ont reconnu avoir eu l'intention d'organiser un « mariage gay ». En août, dans l'État du Delta, la police avait déjà arrêté 70 hommes accusés d'avoir prévu d'organiser un « mariage gay ». La loi interdisant le mariage entre personnes de même sexe, promulguée le 7 janvier 2014, rend passibles de poursuites pénales les relations entre personnes de même sexe et les marques d'affection en public entre personnes de même sexe, et elle restreint le travail des organisations qui défendent les personnes homosexuelles et leurs droits.