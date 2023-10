Gambie: L'État doit payer une indemnité de 10 000 dalasis pour avoir manqué de présenter une défense dans l'affaire concernant les cas d'insuffisance rénale aiguë

Le juge Ebrima Jaiteh de la Haute Cour de Banjul a rejeté hier la requête déposée par l'État en vue d'obtenir une prolongation du délai pour présenter une défense dans le cadre d'un procès contre le Ministère de la Santé, le procureur général, Maiden Pharmaceuticals, Atlantic Pharmaceuticals et L'Agence de Control Médical.

Le juge a également accordé une indemnité de dix mille dalasis (D10 000) aux plaignants.

Le procès a été intenté par les présidents de l'Association du Barreau de Gambie (GAB), de l'Association des Femmes Juristes et par Loubna Farage, une avocate privée. Le trio aurait intenté le procès au nom de 19 plaignants représentant des membres de leur famille décédés de lésions rénales aiguës suite à la consommation d'un sirop contre la toux fabriqué par Maiden Pharmaceuticals.

Lorsque l'affaire a été appelée hier, Maître L. Farage, Maître Y. Senghore et Maître F. Sanyang ont annoncé leur comparution pour les plaignants, tandis que les défendeurs ont brillé par leur absence au tribunal.

L'avocate privée, Maître Loubna Farage, a informé le tribunal qu'ils avaient reçu une motion de notification déposée par l'État le 31 juillet, demandant une prolongation du délai pour déposer leur défense. Cependant, nous n'avons été notifiés que le 11 octobre 2023. « Nous avons également déposé un affidavit d'opposition le 19 octobre 2023. Cependant, nous sommes très déçus aujourd'hui par le fait qu'après quatre mois de délai accordés à l'État, ils n'ont rien fait et, en plus, ils ne sont même pas présents au tribunal aujourd'hui malgré le dernier ajournement du tribunal en leur faveur. »

« Nous demandons donc que leur demande de délai soit annulée avec dépens », a déclaré Maître Farage à la Cour.

« Nous demandons que la requête soit rejetée avec dépens, car le délai de 90 jours n'est pas automatique, mais il s'agit d'un délai maximum qui s'est déjà écoulé. »

Lors de l'annonce de sa décision, le juge Ebrima Jaiteh, qui préside le tribunal, a déclaré: « Les accusés n'ont pas présenté leur défense, le délai de 90 jours est écoulé et ils ne sont pas présents au tribunal. Lors du dernier ajournement, Maître L.S. Jobarteh, Maître A. Gibba et Maître S. Jawara ont comparu pour le bureau du procureur et ils sont informés de la procédure judiciaire d'aujourd'hui, mais ils ont décidé de ne pas se présenter au tribunal.

« Le 31 juillet 2023, le bureau du procureur de l'État a déposé une motion de notification demandant une extension de délai pour que les 3ème, 4ème et 5ème défendeurs déposent leurs déclarations de défense et que le plaignant dépose son affidavit d'opposition.

« Le dépôt de la requête remonte à près de trois mois et l'État n'a déposé aucune instruction permettant de considérer qu'elle a été déposée en bonne et due forme. A cet égard, la motion de notification a été déposée dans l'unique but de retarder la procédure, sinon l'Etat aurait présenté des instructions pour défendre le procès. »

« L'État n'est pas prêt à défendre le procès et est également absent du tribunal sans aucune raison. Par conséquent, la Cour ne permettra nullement que cette motion serve d'obstacle à l'audition de cette affaire. En conséquence, dans l'intérêt de la justice, la requête déposée par l'État le 31 juillet 2023 est annulée et les frais de dix mille dalasis (10 000) sont accordés en faveur des plaignants et contre les 3ème, 4ème et 5ème défendeurs. »

L'affaire a été ajournée au 7 novembre à 14h30 pour un nouvel examen.

