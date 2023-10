Angola: Le PGR annonce des ventes aux enchères de biens récupérés

Luanda — Le procureur général de la République, Hélder Pitta Groz, a annoncé jeudi, à Luanda, la tenue prochaine d'enchères et de ventes aux enchères publiques des biens immobiliers, saisis dans le cadre de la lutte en cours contre la corruption dans le pays depuis 2017.

Hélder Pitta Groz, qui s'exprimait en marge de "l'Atelier sur la confiscation des biens par les magistrats des tribunaux supérieurs d'Angola", sans préciser le nombre de propriétés qui seront mises aux enchères, a souligné que certaines unités de production liées à l'industrie seront privatisées.

Selon les dernières données, l'Angola a récupéré jusqu'à présent plus de sept milliards de dollars américains, dans le cadre du processus de lutte contre la corruption et de récupération des avoirs.

Une partie de cet argent est utilisée dans le Programme Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM), dans le cadre de la construction d'écoles et d'autres infrastructures sociales.

Cependant, au cours de la même période, des valeurs monétaires, des participations, des biens immobiliers et d'autres biens mobiliers d'une valeur de plus de 12 milliards de dollars américains ont été saisis, lesquels attendent une décision de justice.

En ce qui concerne les actifs récupérés à l'étranger, le magistrat a expliqué que le processus passe par des procédures légales, car « lorsqu'il y a une saisie, en principe il y a déjà une imposition, donc peu importe qu'il y ait collaboration ou non ».

Cependant, il a indiqué que les avoirs à l'extérieur du pays nécessitent une coopération internationale et sont des mécanismes dotés de leurs propres règles et législations, dont la résolution prend un certain temps, soulignant qu'il y a une ouverture "pour un dialogue continu et je crois que nous serons en une position pour fournir des informations plus crédibles plus tard.

Quant aux cas de l'ancien vice-président de la République, Manuel Vicente, et de l'ex-PCA de Sonangol, Isabel dos Santos, le procureur a expliqué que les dossiers étaient ouverts et placés sous le secret judiciaire.

« Nous ne devrions pas rendre public ce qui est fait, lorsque le processus fait l'objet d'une enquête. Nous travaillons et il existe des processus plus complexes que d'autres qui nécessitent une plus grande coopération institutionnelle », a-t-il conclu.