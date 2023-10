Angola: Le projet Manquete espère récolter plus de quatre mille tonnes de riz

Ondjiva (Angola) — Quatre mille 200 tonnes de riz seront récoltées fin février 2024, dans le projet agro-industriel Manquete, situé dans la commune de Mucope, municipalité d'Ombadja, province de Cunene.

Le complexe agro-industriel, qui appartenait auparavant au Fonds Souverain, est actuellement sous la responsabilité du Ministère de la Défense, des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, par arrêté présidentiel n° 132/18.

Dans une déclaration jeudi à l'ANGOP, le directeur technique du projet, le lieutenant-colonel Isaías Viegas, a déclaré que pendant la saison agricole 2023/2024, 600 hectares de produit sont plantés, destinés au personnel des Forces armées angolaises ( FAA).

"Nous pouvons considérer la réactivation de l'espace, une action stratégique pour le développement de l'agriculture et de l'élevage dans les FAA, avec une gestion fructueuse, elle permettra aux Forces armées d'atteindre l'autosuffisance, en certains produits agricoles et animaux", a-t-il soutenu.

Il a expliqué que, contrairement aux trois récoltes précédentes, l'exploitation agricole n'effectue que deux récoltes par an, afin de protéger la terre contre d'éventuels parasites et champignons.

Il a souligné que la région dispose de sols fertiles et d'eau disponible, provenant du fleuve Cunene, permettant des conditions favorables à la culture du riz à grande échelle.

%

Il a précisé que la production récoltée est destinée aux unités militaires et fait partie du plan de diversification de l'économie nationale, à travers la production de biens et services, qui visent à réduire les importations.

Actuellement, a-t-il indiqué, plus de 700 tonnes de riz de la récolte précédente sont stockées dans des silos, quantités réduites en raison de la perte de deux mille 100 tonnes, causée par le débordement du fleuve, qui a inondé les champs cultivés.

Isaías Viegas a affirmé que l'unité dispose d'une industrie complète pour le processus de semis, de récolte, de séchage et d'épluchage et de trois silos, un d'une capacité de trois mille tonnes et deux d'une capacité de deux mille tonnes chacun.

Il a expliqué que l'action implique la participation de plus de 100 ouvriers, dont 38 permanents et 40 anciens militaires démobilisés, qui ont bénéficié d'une formation de base en techniques céréalières.

Pendant la phase de préparation des champs et de semis, l'entreprise a embauché des travailleurs occasionnels qui vivent dans les villages entourant le projet.

Le projet Manquete a été approuvé en 2010 par l'exécutif angolais, sous la direction de la Banque chinoise de développement (BDC), dans le but de produire des céréales à grande échelle dans le pays et de réduire les taux d'importation.

Avec deux unités de transformation et de pelage, de nettoyage, de blanchiment des emballages et d'autres équipements, la mise en oeuvre initiale du projet disposait d'un budget de 85 millions 511 mille, 446 et 97 dollars américains.

Situé à 200 kilomètres d'Ondjiva, le projet a été réalisé sur une superficie de 10 mille hectares, dont 2.500 hectares sont destinés à la culture et le reste à la construction d'infrastructures et de réserves naturelles.