Afrique: Des joueurs d'échecs angolais au Festival de Figueira da Foz

Luanda — Onze Angolais concourront du 5 au 15 novembre, à Figueira da Foz, au Portugal, à la XVIIème édition du Festival international d'échecs, en vue de participer aux Jeux Panafricains de 2024 au Ghana.

La compétition, qui réunira 123 athlètes de différentes nationalités, des deux sexes, notamment des grands maîtres (GM), se jouera en neuf tours selon le système suisse de 90 minutes.

Selon le secrétaire général de la Fédération angolaise d'échecs, Miguel Frade, la délégation angolaise sera dirigée par le président de cette fédération, Tito Martins.

La délégation comprend également le vice-président, António Assis et les joueurs Erikson Soares et Esperança Caxita (Maîtres internationaux), Domingos Paulino et Ednásia Júnior (Maîtres FIDE), Jaime Sonhy et José do Rosário, ainsi que Jemima Paulo et Valquiria Rocha.

Le classement « top 10 » des compétitions sera composé des Grands Maîtres, Karen Grigoryan (Arménie), Eltaj Safarli (Azerbaïdjan), Carlos Cabrera (Cuba), Diptayan Ghosh, Babu Lalit et Vuppala Prraneeth (Inde), Brandon Jacobson (USA), Yuri Solodovnichenko et Vitaliy Bernadskiy (Ukraine) et Igor Janik (Pologne).