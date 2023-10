Angola: L'ARC préconise de meilleures stratégies pour attirer les investissements privés

Luanda — La présidente du Conseil d'Administration (PCA) de l'Autorité de Régulation de la Concurrence (ARC), Eugénia Pereira, a défendu ce jeudi, à Luanda, une plus grande réflexion sur les meilleures politiques et stratégies pour rendre l'économie angolaise plus compétitive et attractive pour l'investissement privé. .

Intervenant lors de la présentation du rapport final de la première phase de mise en oeuvre du programme d'évaluation du profil compétitif des politiques publiques en Angola, elle a souligné que la réflexion devrait améliorer les taux d'employabilité, contribuer à accroître la stabilité des prix et à relancer la croissance économique du pays.

Eugénia Pereira explique que l'ARC a lancé le Programme d'évaluation de l'impact compétitif des politiques publiques (PAPP), en 2021, dans le but de contribuer à l'amélioration des politiques publiques dans différents secteurs de l'activité économique.

Elle a expliqué que le PAPP est un mécanisme d'évaluation des politiques, axé sur la promotion et la défense de la concurrence, qui a déjà été mis en oeuvre, avec des résultats visibles, dans d'autres juridictions à travers le monde, et qui a été promu et recommandé par des organisations internationales de référence.

Eugénia Pereira a précisé que l'objectif est également d'encourager les organismes publics à garantir le respect des règles de concurrence, dans les processus de conception et d'application des politiques publiques dans les secteurs dans lesquels ils opèrent.

Selon la PCA, l'idée est également de contribuer au développement d'une conscience pro-compétitive au sein des institutions publiques et de réitérer la volonté de l'ARC de coopérer avec les organismes publics dans la mise en oeuvre des réformes législatives et réglementaires.

Elle a détaillé que la première édition du PAPP, qui s'est déroulée sur une période d'environ 17 mois, a évalué 4 (quatre) sous-secteurs d'activité, notamment le transport terrestre, le port, la banque et la construction civile, entre juin 2021 et novembre 2022.

Selon la PCA, l'analyse de la justice concurrentielle des politiques publiques à caractère réglementaire, réalisée dans les sous-secteurs susmentionnés, a abouti à l'élaboration d'un rapport, qui est un document qui présente les résultats compilés à partir de l'évaluation du profil concurrentiel des politiques publiques étudiées dans chaque secteur.

Eugénia Pereira a dit que l'objectif était d'identifier les restrictions concurrentielles, ainsi que de proposer des mesures considérées comme capables d'atténuer leurs effets et, ainsi, d'assurer la promotion de bonnes pratiques concurrentielles dans l'économie nationale.

Elle a assuré qu'il y avait des efforts pour consolider une culture de concurrence en Angola, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité des politiques publiques en faveur de l'efficience du marché.