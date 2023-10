Afrique Centrale: Le Chef de l'État s'entretient avec le Président de la République de Guinée Équatoriale

Malabo- Le 25 Octobre 2023-Après la visite de travail et d'amitié qu'il a effectuée ce mercredi en République Démocratique de Sao-Tomé et Principe, le Président de la République est arrivé cette fin d'après midi à Malabo en République de Guinée Équatoriale .

Reçu à la Résidence Colina, le Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguéma, a eu un tête- à-tête avec Son homologue, SE Théodoro Obiang Nguéma, Président de la République de Guinée Equatoriale.

Les avancées liées au processus de transition amorcé au Gabon, la coopération bilatérale et multisectorielle qui lie Libreville et Malabo ainsi que l'actualité sous-régionale et continentale ont constitué l'essentiel des échanges.

A noter que cette 8ème visite du numéro un Gabonais auprès de ses pairs de la zone CEEAC s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'échanges, initiée au lendemain de sa prestation de serment. Elle participe à la relance de la coopération avec ses partenaires et au renforcement des liens diplomatiques après les sanctions infligées à notre pays les instances sous régionales et continentales telles que la CEEAC et l'UA suite à l'événement du 30 août 2023.