Afrique Centrale: Le Président de la Transition en visite de travail et d'amitié à Sao-Tomé et Principe

Sao-Tomé , le 25 Octobre 2023-A l'occasion d'une visite de travail et d'amitié à Sao-Tomé et Principe, le Président de la Transition, Président de la République,Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu ce mercredi avec Son Homologue le Président Carlos Manuel Vila Nova, Président de la République Démocratique de Sao- Tome- et -Principe.

Cette visite du Président de la Transition à Sao-Tomé et Principe s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays frères. En effet, Libreville et Sao-Tomé qui entretiennent des relations historiques avaient consolidé celles ci par la signature courant 2022 de nouveaux accords diplomatiques,à l'instar de celui relatif à l'exemption de visa entre les deux États, facilitant ainsi les opportunités économiques.

Ces accords visaient également à intensifier les consultations entre les deux pays.

L'actualité sous régionale et internationale, les questions économiques, culturelles, le transport aérien et maritime étaient aussi au centre des échanges entre les deux personnalités.

Le Chef de l'Etat a par ailleurs échangé avec le premier ministre chef du gouvernement de la République Démocratique de Sao-Tome et Principe, Son Excellence Patrice Emery Trovoada avec qui il a évoqué des sujets d'ordre économique, social et de l'éducation.

Au cours de ces différentes discussions enrichissantes, le Président de la Transition et ses hôtes sont revenus sur le processus de transition entamé par notre pays depuis le 30 août dernier. Occasion pour le Général Brice Clotaire Oligui Nguema de rassurer les plus hautes autorités santoméennes quant aux objectifs du CTRI qui sont entre autres, la Restauration des institutions, le redressement de l'économie ainsi que la consolidation de l'unité nationale et de la paix sociale.

Au terme de son séjour, le Président de la République, Son Excellence, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema est allé à la rencontre de la communauté gabonaise de Sao-Tomé avec laquelle il a longuement échangé. Des échanges conviviaux et francs au cours desquels la diaspora a exprimé ses félicitations ainsi que son soutien à l'endroit du Chef de l'Etat. Elle a ainsi saisi cette rencontre pour partager son quotidien et soumettre ses préoccupations.