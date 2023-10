Burkina Faso: Fidèle Tamini, PCO du SITHO-VITHRO 2023 «J'invite les Burkinabè à venir découvrir notre riche patrimoine touristique »

interview

Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, en collaboration avec la Fédération des Organisations Patronales du Tourisme et de l'Hôtellerie du Burkina (FOPATH-B), organise du 6 au 29 octobre 2023, l'édition spéciale du Salon International du Tourisme et de l'Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) et de la Vitrine Internationale du Tourisme, de l'Hôtellerie et de la Restauration de Ouagadougou (VITHRO), sous le thème : « Promotion du tourisme interne, facteur de résilience ». Sidwaya a rencontré le Président du Comité national d'organisation (PCO), Bètamou Fidèle Aymar TAMINI, pour découvrir les principales innovations de cette organisation couplée.

Quels sont les objectifs visés par l'organisation d'un tel évènement ?

L'objectif global de l'évènement est de « promouvoir la destination Burkina Faso ». À ce titre, l'édition spéciale « SITHO-VITHRO » se propose de présenter aux Tours opérateurs et à la diaspora, l'offre touristique burkinabè ; d'accroitre la visibilité au plan africain et à l'échelle internationale des produits et activités touristiques des entreprises burkinabè ; de présenter les opportunités d'investissement touristique au Burkina Faso et en Afrique ; de renforcer le partenariat et les relations commerciales entre les professionnels africains du tourisme ; d'offrir un cadre de promotion et de réflexion sur le tourisme ; de contribuer au développement du tourisme intra-communautaire ; et de susciter chez les Burkinabè, le besoin de découvrir et d'apprécier les différentes valeurs touristiques de leur pays.

Cette édition spéciale se tient sous le thème « Promotion du tourisme interne, facteur de résilience». Pourquoi le choix de ce thème qui met l'accent sur le tourisme interne ?

Le thème retenu donne aux acteurs du tourisme, l'opportunité de réfléchir sur la problématique de la résilience du secteur du tourisme dans ce contexte de crise afin de trouver des stratégies innovantes de résilience et rassurer par la même occasion l'ensemble des acteurs intervenant dans la chaine touristique. Toute chose qui permettra l'atteinte des objectifs opérationnels fixés par la Stratégie Nationale de la Culture et du Tourisme (SNCT) à savoir le « développement de la pratique du tourisme interne et la promotion de la destination Burkina Faso ».

En termes d'innovations majeures de cette édition spéciale, que peut-on retenir ?

Les innovations majeures sont entre autres la mise à la disposition d'un espace d'exposition aux collectivités régionales. L'objectif étant de permettre aux collectivités régionales de présenter leurs spécificités touristiques et de susciter des fréquentations de ces destinations touristiques locales ; il y a le retour du biotope (constitution d'un espace de présentation de quelques animaux sauvages) afin d'attirer les curiosités et enfin la touche muséale par la reconstitution en images du musée Hu Beero situé dans la Région du Sahel, la distinction (décoration) de 05 acteurs méritants du public et du privé et l'organisation de concours entre acteurs privés et selon les filières touristiques (Hôtellerie, restauration, circuits et voyages, etc.).

Cette relance du SITHO pourra-t-elle permettre une véritable relance du Tourisme externe au Burkina Faso ?

PCNO : Je n'en doute pas ! Parce qu'il y a une synergie d'action entre les acteurs du tourisme. Et cela émane non seulement de la volonté des acteurs du tourisme mais aussi de la volonté de l'autorité. En outre, plusieurs pays y prendront part ainsi que des organes des presses spécialisées nationales et internationales.

C'est le lieu de lancer un cri de coeur à l'endroit des hommes et des femmes de media pour leur signifier que nous avons fortement besoin d'eux pour couvrir intégralement l'évènement afin d'accroitre sa visibilité et partant la visibilité de la destination Burkina Faso aussi bien au plan national qu'international.

Quelles sont activités inscrites au programme de cette édition spéciale SITHO-VITHRO ?

Les activités inscrites au programme sont un cross populaire, une cérémonie d'ouverture; Des Conférences / Panels thématiques ; des Concours dans chaque filière du tourisme ; un espace expositions des professionnelles ; un espace gastronomique ; des Excursions grand public ; un Éduc'tour (voyage professionnel) ; des Animations culturelles ; un Espace B2B ; un espace enfants (activités ludiques) ; des journées Pays / Zone touristique (occasion pour le pays de mettre en lumière son potentiel touristique) ; Constitution d'un biotope, création de sites touristiques virtuels ; une décoration des acteurs du tourisme (elle se déroulera au matin du dernier jour) ; et une cérémonie de clôture.

Après le Mali au FESPACO et à la SNC, la République du Niger participe à cette édition spéciale en qualité de « Pays invité d'honneur ». Le Niger a-t-elle confirmé sa participation ? Et Quelles sont les autres pays qui participent ?

Oui, le Niger a confirmé sa participation. Il est présent au Burkina Faso avec une forte délégation conduite par la Ministre en charge du Tourisme. En plus du Niger, nous accueillons à cette édition spéciale, d'autres nationalités telles que le Mali, Congo, Côte-d'Ivoire, etc.

Le SITHO-VITHRO c'est aussi les concours dans plusieurs catégories. Quelles sont les catégories concernées et en quoi va consister leurs compétitions ?

Les catégories de concours concernent les compétitions suivantes : Meilleur Valet de chambre, Meilleur Art culinaire, Meilleur loueur professionnel de véhicule, Meilleur Stand professionnel pays et région et Meilleur Agent comptoir.

Quel appel avez-vous à l'endroit des populations, acteurs du domaine et population en générale ?

À l'endroit de la population en général, je les invite à faire le déplacement pour visiter les stands, déguster les mets locaux au programme et participer aux excursions grand public pour découvrir le riche patrimoine touristique de la ville de Ouagadougou et ses environs. À l'endroit des acteurs, je les invite à relever le défi de la résilience et à l'unité dans l'action pour plus d'impact.