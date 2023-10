Ile Maurice: La CSG et le NPF font l'actualité

L'opposition ne lâche pas le morceau. Après que le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a déclaré que la caisse de la Contribution sociale généralisée (CSG) est vide, à la suite d'une question du député du Parti travailliste (PTr) Ritish Ramful et de l'élu du Mouvement militant mauricien (MMM) Aadil Ameer Meea, l'opposition s'intéresse davantage aux fonds de pension. Ses élus ont déposé plusieurs questions sur ce sujet pour la séance parlementaire de mardi.

Le député du PTr, Arvin Boolell, revient à la charge et veut savoir si une étude actuarielle a été réalisée pour connaître la viabilité de la CSG. Dans le même registre, Ritish Ramful demandera au ministre concerné de rendre public le montant de surplus disponible dans le National Pensions Fund (NPF). Il veut aussi savoir notamment si l'argent est toujours en possession du gouvernement ou s'il a été investi ailleurs. Ce député aura également une question sur les dettes du gouvernement envers les institutions locales et étrangères.

Aadil Ameer Meea a aussi une question sur la dette publique. Le NPF intéresse aussi le député mauve Reza Uteem. Celui-ci veut connaître le montant du déficit et il veut que le dernier rapport de l'actuaire du gouvernement soit rendu public. Pour sa part, le député du Parti mauricien social-démocrate, Patrice Armance, adressera une question au ministre des Finances sur la subvention que le gouvernement compte accorder aux boulangers.

Après la Private Notice Question sur le prix des carburants et le contrat avec Mercantile and Maritime Investment Pte Ltd, Arvin Boolell veut notamment que le certificate of origin de ces produits pétroliers soit rendu public.

L'incident survenu lors du concert, samedi, à la Citadelle, sera également abordé lors de la tranche des questions. Le représentant du Linion Moris, Nando Bodha, demandera au Premier ministre Pravind Jugnauth de s'assurer auprès du commissaire de police que des mesures appropriées soient prises pour la protection du public lors d'activités similaires. Osman Mahomed aura une question sur les différents incidents dans la région de Fort Adélaïde et du Champ-deMars et si la police compte interdire les événements à l'origine de la pollution sonore dans la région.

Le député bleu Richard Duval veut savoir quelles mesures seront prises pour protéger les artistes lors des prochains concerts. Ehsan Juman veut connaître quelles mesures de sécurité ont été prises par la police le jour du concert de samedi tandis que Farhad Aumeer veut savoir si des éléments du National Security Service et des policiers avaient eu vent qu'un incident allait avoir lieu lors de ce concert. Le député du PTr Mahend Gungapersad aura également une question sur le même sujet.

Toujours du côté du PTr, Fabrice David veut savoir si la nouvelle carte d'identité numérique sera utilisée lors des prochaines élections générales. Il a aussi une autre question sur la découverte d'un bulletin de la circonscription n°1 (Grande-Rivière-Nordd'Ouest/Port-Louis-Ouest) dans un lot de bulletins de la circonscription n°19 (Stanley/ Rose-Hill). Son collègue de parti, Mahend Gungapersad, a une question sur l'assurance médicale que le gouvernement avait promis aux fonctionnaires. D'ailleurs, plusieurs questions concerneront le secteur de la santé. La députée Karen Foo Kune posera une question sur le nombre de patients qui ont contracté une infection alors qu'ils suivaient un traitement à l'hôpital pour une autre maladie et combien d'entre eux sont décédés. Une autre question de Farhad Aumeer sera axée sur les décès néonatals.

La députée mauve Arianne Navarre-Marie posera une question sur les mineurs non-déclarés, qui ont été admis dans des centres sous le contrôle du gouvernement alors que la rouge Stéphanie Anquetil consacrera trois questions aux enfants ayant été victimes d'incidents dans des crèches. De son côté, Franco Quirin posera une question sur le Trust Fund for Excellence In Sports et une autre question sur la fédération mauricienne de judo.