Cote d'Ivoire: Cgeci Academy 2023 - Les entreprises ivoiriennes invitées à se réinventer

« Croissance durable des entreprises en Afrique : Cap sur la Compétitivité ». C'est le thème de la 11ème édition du forum économique initié par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, (Cgeci).

Cgeci Academy 2023, a ouvert donc ses portes ce jeudi 26 octobre 2023, à Abidjan Sofitel hôtel ivoire. Avec pour invités spéciaux, les anciens présidents du Nigéria, Olusegun Obasanjo, du Cap Vert, Pedro Pires et l'ancien Premier ministre d'Ethiopie, Hailemariam Dessalegne. Ce devant un parterre de personnalités et d'acteurs du secteur privé ivoirien et de la sous- région.

Belle tribune pour M. Ahmed Cissé, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), le patronat ivoirien, d'exhorter et encourager les entreprises ivoiriennes à opter pour l'innovation et à rester ouvert aux changements afin d'être plus compétitives et productives. Toute chose qui les aidera à relever les défis du développement.

« Face aux économies mondiales de plus en plus concurrentielles, les entreprises africaines, particulièrement les pme ivoiriennes se doivent d'innover et de se réinventer pour être plus productives et plus compétitives », a-t-il appelé.

Selon le patron des patrons ivoiriens, pour combler le gap de développement entre l'Afrique et les autres régions du monde, il faille mener des réflexions et initier des actions pour trouver des solutions susceptibles d'améliorer l'environnement des affaires, la gouvernance, les infrastructures socio-économiques, le développement du capital humain.

Pour sa part, M. Souleymane Diarrassouba, le ministre ivoirien du Commerce, de l'industrie et de la promotion des Pme, a énuméré les quatre défis majeurs pour améliorer la compétitivité des entreprises.

Il a cité notamment le défi de l'investissement dans l'innovation, l'amélioration de la qualité, le renforcement des capacités des entreprises à travers le financement et la digitalisation.

En outre, il a encouragé les hommes d'affaires ivoiriens et africains à nouer des partenariats d'affaires.

« La Cgeci Academy, loin d'être un forum économique, est une véritable plate-forme de réflexions permettant de renforcer le développement le secteur privé et le dialogue entre l'État et le secteur privé », a expliqué M. Diarrassouba soulignant que ce forum permettra d'amplifier le dynamisme du partenariat public-privé.

C'est le vice-président ivoirien, Koné Tiémoko Meyliet qui a procédé à l'ouverture officielle des assises de ce rendez-vous économique qui, du 26 au 27 octobre 2023 offrira aux entreprises des opportunités de réfléchir sur leur compétitivité en Afrique. Ainsi que sur le développement des infrastructures, le coût du financement de la compétitivité. A noter la présence à cette cérémonie du Premier ministre, ministre des sports et du cadre de vie, Robert Beugré Mambé et plusieurs membres de son gouvernement.

Après la conférence inaugurale de haut niveau, ont eu lieu dans l'après-midi, une série de panels. A noter que c'est ce vendredi que l'édition 2023 de Cgeci Academy prend fin