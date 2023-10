Afrique Centrale: Sommet des trois bassins - Une quinzaine de chefs d'Etat et de gouvernement attendue

Quatorze chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus au deuxième sommet des trois bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales (Amazonie-Congo-Bornéo Mékong Asie du Sud-Est) dont le segment des experts s'est ouvert le 26 octobre à Kintelé, dans la banlieue de Brazzaville.

Selon la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, qui a lancé les travaux des experts, près de 4 500 délégués participent aux trois journées de ce sommet. Il s'agit, entre autres, de 145 délégations officielles ; 18 organisations internationales ; 427 organisations non-gouvernementales ; 123 représentants de la communauté scientifique ; 254 représentants de la jeunesse ; 326 représentants de la société civile et des peuples autochtones ; 354 représentants du secteur privé.

En effet, le Sommet de Brazzaville a six objectifs stratégiques dont ceux visant à définir et adopter les grandes lignes d'un schéma de gouvernance mondiale à travers un accord de coopération entre les trois bassins et la formation d'une alliance mondiale des trois bassins ; à élaborer une stratégie commune dotée d'un programme de travail et d'un portefeuille de projets d'investissement en vue d'anticiper et préparer les requêtes de financement auprès des mécanismes de financement existants et à venir. Ce sommet permettra aussi de signer des conventions de financement avec les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, la philanthropie mondiale et développer des mécanismes financiers avec le secteur privé notamment avec la création d'un marché carbone souverain pour assurer un financement pérenne des trois bassins et de créer une plateforme de coopération scientifique et technique sous-régionale et intercontinentale et de renforcer les capacités dans les trois sous-régions.

Les autres objectifs étant de décloisonner les questions climatiques et de biodiversité étroitement liées à l'échelle des problématiques écosystémiques et la réconciliation du droit de l'environnement issu de l'Accord de Kunming-Montréal et du droit du climat issu de l'Accord de Paris ; constituer une organisation de proposition et de négociation légitime de référence au sein des instances multilatérales du climat et de la biodiversité.

Rassembler les trois bassins forestiers

La représentante de l'Organisation du traité de coopération amazonienne (l'OCTA), Alexandra Morrera, a indiqué que son organisation est venue à Brazzaville avec des équipes techniques pour exposer sa vision. Elle a souligné la nécessité pour les trois bassins tropicaux mondiaux de travailler la main dans la main afin de gagner le combat de la préservation de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques. « Avec les autres bassins, nous pouvons travailler ensemble pour former un front commun afin que nous ayons des programmes et une vision d'ensemble. C'est important de nous mettre ensemble pour ne plus travailler de façon sectorielle dans nos bassins respectifs. Nous avons une particularité, dans les zones à risques, nous faisons une gestion intégrée dans l'utilisation de la biodiversité. C'est un grand combat que nous sommes en train de mener avec la chaleur, les incendies ; nous voulons contribuer à la conservation des populations dans ces zones », a-t-elle déclaré.

Après la cérémonie d'ouverture, les participants ont suivi plusieurs communications dont celles relatives à l'état de l'art des trois bassins forestiers tropicaux, des tourbières et mangroves ; une vue d'ensemble de la dégradation et du niveau de déforestation des forêts, des tourbières et des mangroves ; Focus sur le bassin du Congo ; Focus sur le bassin amazonien ; Focus sur le bassin du Bornéo-Mekong Asie du Sud-Est. Tout ceci avant d'ouvrir les panels portant sur la gouvernance régionale et mondiale ; la stratégie, programmes et plans d'investissements intégrés ; le mécanisme financier et marché carbone souverain ; la coopération scientifique et renforcement de capacité ; la réintégration du climat et de la biodiversité dans un cadre mondial.

Notons que la journée de demain sera consacrée au segment ministériel avant la rencontre de haut niveau des chefs d'Etat et de gouvernement le 28 octobre.