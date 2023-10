Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Octobre 2023

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Plusieurs terroristes neutralisés dans le Sahel

Des dizaines de terroristes ont été identifiés dans une localité du Sahel ce 26 octobre 2023. Leur objectif : tendre une embuscade au courageux convoi de ravitaillement Arbinda-Dori. Ils ont été surpris par la foudre de l’armée burkinabè sous un grand arbre. Ces terroristes étaient bien suivis par les vecteurs aériens des Forces armées burkinabè. Sous un grand arbre en train de planifier leur supposée attaque, ils seront verrouillés, puis traités avec efficacité. Les rescapés ont tenté de fuir avec des blessés. Mais c’est peine perdue. Encore sous un grand arbre, ils subiront le même sort. Les rescapés de cette énième offensive ont été également traités comme tel. (Source : Rtb)

Maroc : Immigration clandestine- La marine royale marocaine intercepte 274 migrants

La marine royale marocaine a procédé à l'interception d'une pirogue comportant 274 migrants ce jeudi 26 octobre 2023 au sud de Dakhla, a-t-on appris via twitter du média marocain Med1News. En provenance du Sénégal et engagée sur la méditerranée depuis six jours, l'embarcation de fortune comptait 200 Sénégalais, 3 Guinéens, 2 Maliens et un Sierra-léonais. Par ailleurs, les autorités policières ont relevé deux corps parmi ces nouveaux arrivants. Rappelons qu'après l'Espagne et l'Italie, le Maroc est le troisième point de chute des migrants en cette période de flux migratoire. (Source : adakar.com)

Sénégal : Présidentielle 2024 - Malick Gackou : « si je ne suis pas qualifié au second tour, je soutiendrai le candidat de Yewwi Askan Wi »

C'est une profession de foi que le candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, Malick Gackou a publiée, ce jeudi pour réaffirmer sa position marquée au sein de l'opposition.Le leader du Grand Parti assure que dans l'éventualité d'un second tour, il va soutenir le candidat issu de Yewwi Askan Wi qui va se qualifier.« Je participe à cette présidentielle pour la gagner et matérialiser mes ambitions pour le Sénégal.Je respecte toujours ma parole qui est sacrée. Donc si je ne suis pas qualifié au second tour, je soutiendrai le candidat de Yewwi Askan Wi qui y sera conformément aux engagements de notre charte », a déclaré Malick Gackou. El Hadj Malick Gackou va d'ailleurs plus loin en martelant qu'en aucune manière il n'apportera de soutien à Amadou Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. (Source : adakar.com)

Mali : Gao et Anéfis- Les FAMA déjouent une attaque terroriste

La vigilance des Forces armées maliennes a permis de déjouer, hier mercredi 25 octobre 2023, une attaque terroriste de grande envergure, visant les emprises FAMa de Gao et d'Anéfis selon un communiqué de l'armée deux colonnes de véhicules terroristes ont été interceptées par les vecteurs aériens FAMa et détruites à mi-chemin des localités de Gao et d'Anéfis. Les FAMa continueront à déployer des efforts au quotidien pour assurer la sécurité et l'intégrité du territoire malien.

Togo : COP28 - Les femmes s’outillent sur les négociations climatiques

La capitale togolaise abrite depuis mardi 24 octobre, une session de formation des femmes francophones de plusieurs pays sur les négociations climatiques. La rencontre, organisée pour la quatrième fois par l’Institut de la francophonie pour le développement durable (IFDD), s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la COP28 prévue du 30 novembre au 12 décembre prochains à Dubaï.Les travaux, ouverts par le ministre de l’environnement et des ressources forestières, Katari Foli-Bazi, doivent permettre à plus de 350 femmes francophones de participer pleinement aux négociations internationales sur les changements climatiques. Il s’agit notamment d’acquérir des connaissances de base sur les processus et acteurs des négociations climat, ou encore de maîtriser les outils ainsi que les bonnes pratiques sur la thématique. (Source : alome.com)

Bénin : Coupures intempestives de courant à Cotonou : Ça devient inquiétant

Ces derniers jours, à Cotonou, les coupures intempestives de courant électriques refont surface. En une même journée, l’énergie électrique fait des va et vient sans cesse. On peut couper jusqu’à 7 fois le courant, et le remettre quelques instants après, dans la même journée. Parfois, le temps de débrancher les appareils, le courant est déjà de retour. Et ça se répète plusieurs fois dans la journée, ceci malgré tout ce qui a été vanté comme mérite du gouvernement de la Rupture dans le secteur énergétique. Conséquence, certains appareils électro-ménagers ne supportent pas ces variations de température et craquent. Le consommateur se trouve ainsi face à un problème qu’il n’avait pas prévu. Imaginez le nombre d’entreprises dans la capitale économique du Bénin qui subissent ces coupures intempestives et qui doivent faire face à des dépenses nouvelles, achat de nouveaux matériels électro-ménagers, juste parce que la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) est incapable de stabiliser l’énergie fournie aux populations. (Source : acotonou.com)

Rca : Arrivée du président de la république à Brazzaville pour le sommet des trois bassins

Brazzaville accueille du 26 au 28 octobre 2023 le Sommet des 3 bassins auquel le Professeur Faustin Archange TOUADERA doit participer au nom de la République Centrafricaine. Accueilli à son arrivée par Monsieur Anatole Collinet MAKOSSO, Premier Ministre du Congo, le Président de la République a reçu un accueil chaleureux de la part des nombreux ressortissants centrafricains installés avant de se rendre à l'hôtel des Tours Jumelles. Initié par la République du Congo, l'alliance entre les Trois Bassins des Ecosystèmes de Biodiversité et des Forêts tropicales regroupe le Bassin d'Amazonie, le Bassin du Congo et le Bassin de Bornéo Mékong Asie du Sud-Est. L'enjeu du Sommet des Trois Bassins qui s'ouvre ce jeudi 26 octobre 2023 est crucial. Il réunira des Chefs d'Etat et de gouvernement, des Institutions internationales, des Bailleurs de fonds et des Experts qui vont travailler à renforcer une gouvernance Sud-Sud pour les trois écosystèmes régulateurs que sont l'Amazonie, le Congo et la région Bornéo Mékong Asie du Sud-Est. (Source : abangui.com)

Guinée : Audition des témoins sur les exactions de 2009 - Les attentes du camp de Dadis Camara…

Le procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009 entrera dans une nouvelle étape le 06 novembre prochain. Les témoins cités par le parquet vont commencer à défiler devant le Tribunal. Dans quel état d’esprit Moussa Dadis Camara atteint-il cette autre phase du procès ? L’ancien chef de l’Etat au moment des faits envisage-t-il de présenter des témoins pour se disculper ? Africaguinee.com a interrogé un de ses avocats. Selon l’ancien bâtonnier, maitre Dinah Sampil, le capitaine Moussa Dadis Camara affiche une sérénité tout en maintenant sa version des faits. « Il est serein et il maintient sa version des faits telle qu’il les a rapportés à la barre. Il dit n’avoir jamais été au stade, ni n’avoir donné d’ordre à qui que ce soit de s’y rendre à plus forte raison de commettre des actes criminels. C’est sa position, et elle n’a pas varié », indique maitre Sampil. (Source : africaguinee.com)