Algérie: Constantine - Ouverture du salon international Agrest-Expo

CONSTANTINE — La deuxième édition du salon international de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'emballage de l'Est (Agrest-Expo) s'est ouverte jeudi à la salle Ahmed Bey à Constantine avec la participation de 157 exposants algériens et étrangers.

L'exposition a été inaugurée par le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda qui a visité les divers stands présentant des produits agricoles crus, transformés ou emballés, des produits chimiques à usage agricole, des équipements et du matériel industriel dont une partie est exportée vers des pays africains.

Dans une déclaration à la presse, M. Sayouda a souligné que beaucoup de produits qui étaient importés sont désormais fabriqués localement par de jeunes compétences et entreprises nationales, estimant qu'Agrest-Expo est une opportunité de rencontre et de complémentarité entre agriculteurs et industriels et de présentation des dispositifs publics de soutien et des offres des institutions bancaires et compagnies d'assurance.

Selon son commissaire, le salon qui se poursuivra jusqu'à dimanche prochain regroupe des sociétés nationales publiques et privées, 40 représentants de marques étrangères de plusieurs pays dont la Chine, la Turquie et l'Italie et s'inscrit dans la démarche vers la sécurité alimentaire du pays.

Le nombre d'exposants a enregistré un accroissement de 25% comparativement à la première édition de la manifestation, selon les organisateurs pour qui cela traduit l'ambition croissante des investisseurs et l'amélioration du climat des affaires à la faveur des nouvelles incitations accordées par l'Etat.