Algérie: Finances - Mouvement partiel dans le corps des conservateurs fonciers

ALGER — Le ministère des Finances a opéré, jeudi, un mouvement partiel au niveau de l'Administration du domaine national ayant touché le corps des conservateurs fonciers dans plusieurs wilayas du pays.

Le ministère a précisé dans un communiqué que la préparation de ce mouvement qui est toujours de mise, "intervient après l'évaluation globale de la performance des conservations foncières conformément aux opérations de suivi quotidien des bilans, suivant une nouvelle méthodologie d'évaluation à même d'atteindre les objectifs visant à suivre l'opération de délivrance des livrets fonciers à leurs demandeurs qui remplissent les conditions".

Ce mouvement vient également "conformément aux instructions du ministre des Finances, Laaziz Faid, relatives à l'application du principe de transparence, de régularité et d'efficacité dans l'accomplissement des missions et la concrétisation des normes de compétence et de mérite en matière de postes de responsabilité notamment au niveau de l'Administration du domaine national".

Après examen de ces bilan, "des insuffisances dans la gestion de ces structures ont été relevées, d'où cette intervention".

Le ministre des Finances avait insisté à maintes reprises sur l'impératif de mettre en place une approche efficace dans l'accomplissement des missions. Il a également souligné l'importance du respect de la déontologie en vue d'améliorer le fonctionnement de l'administration financière, dans le cadre d'une dynamique participative efficace au service du citoyen.

Lors d'une réunion de coordination avec les cadres supérieurs du ministère des Finances tenue le 8 octobre dernier, M. Faid a en outre rappelé l'importance de faire preuve de réserve administrative, de discipline et d'intégrité, dans le but de garantir des services transparents, efficaces et responsables.

Les instructions du ministre comprenaient également l'élaboration d'une charte d'éthique destinée aux employés du ministère des Finances et l'introduction d'une unité de déontologie dans le programme de formation des cadres du ministère. Ceci vise à renforcer l'esprit de responsabilité et à promouvoir la culture d'éthique, ajoute le communiqué.