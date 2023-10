Soudan: La société civile et politique tente d'exister et de s'unir face aux militaires

La réunion des responsables politiques et représentants civils soudanais s'est conclue jeudi soir 26 octobre après trois jours de discussions à Addis-Abeba. Alors que les négociations à Jeddah entre les belligérants ont repris, les civils sont toujours exclus après six mois de guerre. La société civile tente d'exister et de s'unir pour mettre la pression sur les militaires avec un projet politique alternatif crédible.

Les personnalités civiles présentes l'ont bien compris, elles doivent s'unir et se coordonner pour ne pas perdre la voix démocratique ouverte par la révolution. Elles ont décidé de former une structure temporaire, avec un corps de direction dirigé par l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdock.

Ce corps est composé d'une soixantaine de personnes, en majorité issus d'associations non partisanes. Et il a pour but de préparer un rassemblement bien plus élargi en novembre. Les membres de ce comité devront produire une vision politique et des structures institutionnelles afin d'être prêts au moment où la guerre s'arrêtera.

Ils ont aussi réaffirmé l'importance des partis politiques, pour tenter de leur redonner la crédibilité perdue après leur échec face aux militaires.

Mais cela ne suffit pas pour les absents, surtout pour la majorité des comités de résistance. Ces organes essentiels de la révolution démocratique se sont désolidarisés de cette union dans un communiqué. Les participants présents à Addis-Abeba en sont pourtant convaincus : seule l'union permettra aux civils de peser enfin dans les négociations pour mettre fin au conflit.