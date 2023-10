Algérie: L'Amélioration urbaine au coeur des préoccupations du secteur de l'Intérieur

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a affirmé, jeudi à Alger, que l'amélioration urbaine et le cadre de vie du citoyen étaient au coeur des préoccupations du secteur, citant "des programmes de grande envergure" enregistrés ces dernières années.

A ce propos, "1.884 opérations de plus de 29 milliards de DA ont été enregistrées en 2023, financées par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales (CSGCL), en plus des fonds assurés par le secteur de l'habitat ou encore à la charge des plans communaux de développement et des budgets locaux".

M. Merad a, également, précisé "qu'en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, un comité interministériel entre les ministères de l'Intérieur et ceux des Travaux publics et des Transports, s'emploie à élaborer un plan national pour la prise en charge de l'état des routes et de l'aménagement urbain, notamment dans les wilayas nouvellement créées, ce qui permettra d'établir un programme national visant à arrêter les besoins, avant que celui-ci ne soit déposé auprès du Gouvernement pour étude".

Concernant la régularisation de la situation des habitants des fermes et des haouchs dans la capitale, et s'agissant de l'octroi des permis de construire ou de leur déplacement, le ministre a révélé que cette opération "fait l'objet de suivi par ses services, en coordination avec les différents services concernés, en vue du règlement définitif de ce dossier".

En réponse à un député concernant les mesures sécuritaires adoptées pour endiguer la criminalité dans la wilaya de Ouargla, M. Merad a assuré que "des mesures préventives et coercitives ont été décidées, avec notamment l'organisation d'opérations policières qualitatives dans les repaires des criminels".