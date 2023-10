Congo-Kinshasa: Insécurité au Nord-Kivu - Le PAM suspend ses activités à Nyiragongo

Le Programme alimentaire mondiale (PAM) a annoncé, mercredi 25 octobre, la suspension de ses distributions dans le territoire de Nyiragongo à la suite de l'éclatement des combats entre groupes armés dans cette région proche de Goma.

Cette situation pourrait aggraver les conditions de vie des déplacés déjà précaires, notamment en ce qui concerne l'hébergement et les soins de santé, déplore le président des déplacés de Kanyarutchinya.

Alors qu'elle était en pleine distribution de l'aide alimentaire dans les sites de Kanyaruchinya, où 117.000 personnes étaient attendues, le PAM se dit obligée de suspendre ses activités jusqu'à nouvel ordre.

Cette décision est liée aux affrontements qui ont repris depuis quelques jours dans cette région de Nyiragongo une dizaine de km de Goma.

Le PAM indique avoir atteint la moitié des personnes ciblées dans les camps de Kanyarutshinya et Munigi, qui hébergent depuis des années des personnes ayant fui les conflits dans les territoires de Masisi et Rutshuru.

D'après Theo Musekura, président des déplacés, la situation humanitaire s'est considérablement dégradée à cause de la saison de pluie en cours. Des milliers des déplacés sont exposés aux intempéries et aux maladies à la suite de fortes pluies qui détruisent leurs abris et provoquer d'autres dégâts matériels.

A cela s'ajoutent l'insécurité permanente et les affrontements qui ont occasionné plusieurs morts parmi les déplacés et obligent les autres à errer çà et là.

Le Nord-Kivu compte actuellement environ⅙ 2, 4 millions des personnes déplacées, précise le PAM.