Afrique: L'Espérance bat Mazembe et se qualifie pour la demi-finale de l'AFL

Vaincue lors du quart de finale aller, l'Espérance a réalisé une remontée ce jeudi pour battre le TP Mazembe 3-0 et se qualifier pour les demi-finales de l'African Football League (AFL).

Après avoir perdu le match aller 1-0 à l'extérieur, les Tunisiens sont revenus à la charge à Radès pour écraser Mazembe. Des buts de Ghaith Ouahabi, Oussama Bouguerra et Mohamed Amine Tougai ont permis à l'EST de s'imposer 3-1 sur l'ensemble des deux matches.

Dès le début de la rencontre, les Congolais subissent les assauts offensifs de l'écurie tunisienne. Inspiré en début de match, le gardien de Mazembe, Baggio Siadi a repoussé les tentatives de Rodrigues et de Mohamed Ali Ben Romdhane pour maintenir le score nul et vierge, jusqu'à la 45 minute et la percée de Ghaith Ouahabi.

Au retour des vestiaires, le Tout Puissant Mazembe tente mais ne trouve pas l'ouverture à l'image de cette frappe de Glody Likonza obligeant Amanallah Memmiche à s'interposer.

Malgré les efforts du TPM, L'ES Tunis prend l'avantage et fait le break, à la 76e minute et ce but d'Oussama Bouguerra. Avant que Mohamed-Amine Tougai n'enfonce le clou et envoie son équipe en demi-finale de l'AFL où elle rencontrera soit le Wydad Casablanca soit Enyimba.