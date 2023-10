Algérie: SILA - Mouloudji préside l'ouverture du programme culturel et littéraire

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a présidé, jeudi au Palais des expositions Pins Maritimes, Alger, l'ouverture officielle du programme culturel et littéraire accompagnant la 26e édition du Salon international du livre d'Alger (SILA).

Dans son allocution d'ouverture, la ministre a affirmé que "le livre demeurera un pont pour la culture et le dialogue civilisationnel de haut niveau entre les peuples et les nations et un moyen idoine pour diffuser les valeurs humaines (..) dans le contexte de la conjoncture que traverse l'humanité aujourd'hui à la suite des conflits et des guerres dans plusieurs endroits dans le monde".

Mme Mouloudji a rappelé dans ce cadre "l'agression inique à l'encontre de nos frères palestiniens, qui a pris des proportions alarmantes au mépris des droits de l'homme et en violation flagrante des lois et des chartes internationales".

Aussi, a-t-elle précisé, le Salon abritera un espace ouvert intitulé "Place de Ghaza", où plusieurs conférences et journées sur la littérature et la poésie seront organisées tout au long du salon, ainsi qu'un autre espace dédié aux arts plastiques, ajoutant que "le pavillon du ministère de la Culture et des Arts sera consacré à la Palestine par excellence".

La ministre a, en outre, rappelé que le SILA 2023 "a programmé une grande conférence dédiée à la littérature palestinienne, qui connaitra la présence de grands noms arabes et algériens, avec à leur tête l'écrivain palestinien El Kabir Ibrahim Nassarallah, une initiative en hommage à la cause palestinienne, ainsi qu'à toutes les causes justes dans le monde".

Plusieurs personnalités de la scène culturelle et littéraire algérienne ont été distinguées à cette occasion, pour avoir voué leurs vies aux lettres et à l'innovation, notamment le romancier Ouassini Laredj, l'écrivain Djilali Khellas, l'éditeur Mouloud Achour, la romancière Maissa Bey, le poète Athmane Loucif, l'écrivain et journaliste Hamid Nacer Khoudja, et la romancière Salima Rahal.

Le Salon international du livre algérien accueil cette année 1283 maisons d'édition, de 61 pays, dans une édition organisée sous le slogan "L'Afrique écrit son avenir", et qui connaitra l'exposition des dernières parutions scientifiques et littéraires ainsi qu'un programme varié, comprenant des activités culturelles, entre colloques et rencontres, en présence de grosses pointures de la littérature algérienne, africaine et du monde arabe.

Le salon ouvrira ses portes au public quotidiennement entre 10:00 et 19:00, et ce, jusqu'au 4 novembre.