Algérie: Oran - La nouvelle station de dessalement de l'eau couvrira les besoins de 5 wilayas

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé, jeudi que la station de dessalement de l'eau de mer en cours de réalisation à Cap Blanc (Oran), contribuera à l'amélioration de l'approvisionnement des habitants de la wilaya et de quatre autres wilayas de l'Ouest du pays.

M. Arkab a précisé, lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, présidée par Cheikh Bouchikhi, vice-président de l'APN, en présence de plusieurs membres du gouvernement, que le projet, d'une capacité de production de 300.000 m3 par jour, s'ajoutera aux stations d'El-Mactaâ (500.000 m3 par jour) et Kahrama (90.000 m3 par jour) afin de renforcer la couverture des besoins de l'Ouest du pays en cette ressource vitale.

Répondant à deux questions des députés Wahid Alsid Cheikh (indépendant) et Mohamed Menaouar Bencherif (Front El Moustakbal), il a fait savoir que cette nouvelle unité, dont la construction a commencé en 2022, assurera l'approvisionnement et renforcera l'alimentation des citoyens en eau potable dans les wilayas d'Oran, Mascara, Relizane, Aïn Témouchent et Tiaret.

M.Arkab a expliqué que la station d'El-Mactaâ, qui fonctionne actuellement à 80 % de sa capacité réelle, fait l'objet de travaux de réhabilitation lancés par la Sonatrach, ce qui permettra de retrouver ses capacités complètes, d'ici l'année prochaine.

Selon le ministre, les travaux de construction de la station de Cap Blanc ont enregistré un avancement de 24 %, "soit conformément à ce qui est prévu", tandis que l'installation sera livrée à la fin de 2024.

La construction de cette station s'inscrit "dans le cadre des instructions du Président de la République portant sur le choix de cinq wilayas prioritaires, en vue de créer cinq stations de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 300.000 m3 par jour chacune", a rappelé le ministre. Il s'agit des stations d'Alger Ouest (Fouka), d'El Tarf, de Boumerdes, de Béjaïa et d'Oran (Cap Blanc).

"En attendant la réception de ces stations à la fin 2024 comme tracé par le Gouvernement, des taux de progrès distincts y sont enregistrés".

A la question du député, Mokhtar Bousbaa (Indépendants) sur le recrutement au niveau du groupe Sonatrach et ses filiales, le ministre a souligné que les opérations de recrutement se font en fonction des besoins et via l'Agence nationale de l'emploi (ANEM).

Il a affirmé, dans ce sens, que "les contrats conclus par Sonatrach et ses filiales prévoient des clauses engageant cette dernière à recourir aux entreprises nationales et locales de sous-traitance, en vue d'encourager l'émergence du produit local", tel que stipulé dans la loi sur les hydrocarbures de 2019.

Arkab a précisé, en outre, que "Sonatrach en tant que société citoyenne n'a jamais ménagé ses efforts pour contribuer au développement de l'emploi et à l'insertion professionnelle des jeunes demandeurs d'emploi via l'apprentissage", affirmant que le groupe pétrolier a consacré en 2022 un budget de plus de 146 millions de dinars pour le sponsoring des clubs sportifs dans le sud ayant profité à 263 clubs issus de dix wilayas.

A la question du député, Abdallah Amar du Mouvement de la société pour la paix (MSP) sur les projets énergétiques à Relizane, le ministre a affirmé que la wilaya a bénéficié, ces dernières années, d'une série de projets, tels ceux de remplacement et de renforcement des câbles d'électricité de moyenne tension et la réalisation de câbles d'urgences vers les grandes villes, en sus de la création de transformateurs électriques de moyenne et basse tensions.

Et d'ajouter que ces opérations avaient permis d'assurer l'alimentation de 185 000 foyers en électricité, la wilaya ayant enregistré un taux de raccordement au réseau électrique de plus de 98%.

Concernant l'alimentation en produits pétroliers et en carburant, le ministre de l'Energie a affirmé que le programme tracé par l'entreprise Naftal prévoit, en plus des stations fixes, la réalisation de projets de stations mobiles d'alimentation en carburant à travers les différentes région du pays en fonction des besoins exprimés.

A la question du député Belkacem Belmouaz du parti du Front de libération nationale (FLN) au sujet des stations de services, M. Arkab a affirmé la disponibilité du secteur à accompagner les investisseurs privés intéressés par la réalisation de ce projet, notamment dans les wilayas du Sud, l'objectif étant d'assurer les produits pétroliers nécessaires pour les activités économiques et la population.