Angola: Samuelu Teo élu député de l'UIP de l'année

Luanda — Le président du Parlement de Tuvalu, Samuelu Pelitala Teo, a été distingué jeudi, à Luanda, comme député de l'année lors de la 147ème Assemblée de l'Union Interparlementaire (UIP), dans le cadre du travail réalisé pour lutter contre le changement climatique.

Samuelu Pelitala Teo s'est distingué, tout au long de sa carrière parlementaire, débutée en 1998, par sa défense contre le changement climatique

Tout au long de sa carrière parlementaire, il a parcouru le monde pour promouvoir l'action climatique.

Il a été élu président du Parlement de Tuvalu en 2019.

Le parlementaire a exprimé sa joie pour ce prix et pour avoir reconnu son travail en faveur de l'action climatique.

"Nous espérons que nous pourrons tous vaincre le changement climatique. Si nous sauvons le monde, nous sauverons la planète et tous les pays", a-t-il dit.

L'initiative de récompenser le député de l'année, au niveau de l'Union interparlementaire (UIP), est née pendant le mandat du Portugais Duarte Pacheco.

"Comme nous sommes une organisation de parlementaires, nous comprenons que nous devons récompenser un parlementaire actif qui s'est distingué dans une certaine action", a-t-il souligné.

Tuvalu est un État polynésien situé dans le sud de l'Océanie et formé par un groupe de neuf îles et atolls, anciennement appelés îles Ellice. Il a des frontières maritimes avec Kiribati, au nord et au nord-est ; avec le territoire néo-zélandais des Tokélaou, à l'est, avec Samoa, au sud-est ; avec le territoire français de Wallis et Futuna au sud ; et avec Fidji, également au sud.

Il est stratégiquement situé au sud de l'Océanie. A l'ouest, le voisin le plus proche est les îles Salomon, mais la distance entre les deux groupes d'îles est considérable (environ 900 kilomètres).

Tuvalu se trouve à seulement 5 mètres au-dessus de l'eau de mer, ce qui en fait le deuxième pays au monde avec l'altitude la plus basse et extrêmement vulnérable aux aspects du changement climatique.