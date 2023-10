Algérie: Chlef/pêche - Signature de deux conventions de coopération dans le domaine de la formation et de la recherche scientifiques

CHLEF — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a présidé, jeudi à la commune d'El Mersa dans la wilaya de Chlef, la cérémonie de signature de deux conventions de coopération dans le domaine de la formation et de la recherche scientifiques entre le secteur de la pêche et l'université "Hassiba Ben Bouali" ainsi que le Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA).

La cérémonie de signature des deux conventions s'est déroulée à l'Ecole de formation technique de la pêche et de l'aquaculture d'El-Mersa, en marge de l'ouverture officielle de l'année pédagogique des instituts et établissements de formation relevant du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, sous la présidence du ministre du secteur qui effectue une visite de travail dans la wilaya.

La première convention, conclue entre le CNRDPA, l'Ecole de formation technique de la pêche et de l'aquaculture d'El Mersa et l'université "Hassiba Ben Bouali", vise à développer la coopération et l'échange de connaissances dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique.

La deuxième convention, conclue entre le CNRDPA et le port de Ténès, vise à réserver un quai d'accostage au bateau de recherche scientifique "Grine Belkacem".

Dans la même école, baptisée du nom du chahid "Bouksiba Bennouna", le ministre a donné le coup d'envoi de l'année pédagogique des instituts et établissements de formation relevant du secteur, qui formeront et qualifieront 9.108 stagiaires dans les différentes professions de la pêche et de l'aquaculture proposées à la formation, dont 2.678 nouveaux inscrits dans les spécialités de conduite de navires, activité de pêche, maintenance des moteurs, aquaculture et plongée professionnelle.

%

Cette année, la formation est ouverte à 4.099 professionnels dans le cadre de la formation et de la qualification continue sur leur lieu de travail, et 2.001 inscrits dans le cadre de la formation sur demande dans le domaine de l'aquaculture et de la couture des filets.

Le ministre a salué, à cette occasion, la diversité des spécialités, estimant que cela permettra de former une main-d'oeuvre qualifiée qui contribuera au développement du secteur.

Le ministre a également donné le coup d'envoi de la construction d'un nouveau navire de pêche en haute mer d'une longueur de 42 mètres, au niveau de l'atelier de construction et de réparation navale "Nautica Dz".

A cette occasion, il a souligné la nécessité de renforcer la construction de ces navires localement et d'atteindre un taux élevé d'intégration locale, compte tenu de la forte demande pour ce type de navires et de l'orientation vers la pêche en haute mer.

Au port de pêche de Ténès, le ministre a écouté les suggestions et les préoccupations des professionnels, avant de se rendre dans la commune de Béni Haoua (nord-est) où il a visité une ferme d'élevage de daurades royales et de loup de mer de la société "El Mokretar Aqua". Sur place, le ministre a inauguré une nouvelle unité de conditionnement de poissons appartenant à la même société. Il a également suivi une présentation technique sur la création de la première unité de production de juvéniles de poissons.

Dans ce contexte, le ministre a salué l'orientation des investisseurs vers de tels projets qui génèrent des revenus pour le secteur de la pêche. Il a souligné que le projet de production de juvéniles de poissons permettra la production de 20 millions d'unités ainsi que leur commercialisation dans toutes les fermes d'élevage à travers le pays.

En outre, M. Badani a indiqué que son département ministériel, en collaboration avec la Corée du Sud, oeuvrait à la création d'une unité de production de nourriture de poissons pour assurer sa production locale au lieu de l'importer.

Par ailleurs, le ministre a annoncé l'organisation de la 9e édition du Salon International de la Pêche en février 2024 à Oran, avec une large participation d'opérateurs économiques et d'investisseurs nationaux et étrangers.

Il a également évoqué la préparation de lois relatives à la réglementation de la pêche du corail en coordination avec les secteurs concernés dont la Pêche, les Transports, la Garde côtière et la santé, afin d'autoriser la pêche du corail dès le début de l'année prochaine.