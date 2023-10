Ile Maurice: Trouver un équilibre entre les besoins des pêcheurs et la préservation des ressources marines

Le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, a été le premier intervenant dans les débats sur le Fisheries Bill. Il a exprimé ses critiques pendant 40 minutes, soulignant que ses préoccupations sont fondées. Selon lui, cette législation impose des restrictions excessives, notamment en interdisant l'achat, la capture, le débarquement et la réception de poissons ou de produits dérivés issus d'espèces protégées. Les amendes prévues, notamment pour les bateaux de plus de 12 mètres, semblent disproportionnées. Il insiste sur l'importance de trouver un équilibre entre les besoins des pêcheurs et la préservation des ressources marines.

D'autre part, le ministre des Affaires étrangères, Maneesh Gobin, a vivement salué ce projet de loi. Selon lui, cette nouvelle législation vise à répondre aux obligations régionales et internationales de Maurice en tant qu'État côtier. Elle contient des dispositions pour la gestion, la protection et la conservation des ressources marines, de la biodiversité et des écosystèmes marins. De plus, elle encourage le développement durable de la pêche et de l'aquaculture, tout en renforçant la surveillance pour prévenir et dissuader la pêche illégale.

Par ailleurs, le chef de file du Parti travailliste, Arvin Boolell, a souligné l'importance de l'exportation de thon, un secteur en plein essor. Il a également évoqué la nécessité d'exploiter au maximum les quotas inutilisés en provenance de Madagascar et des Seychelles, afin de les intégrer dans le cadre du partenariat économique. À 19 h 45, la séance a été ajournée au mardi 31 octobre à 11 h 30.