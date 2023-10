Ile Maurice: Former les sans-emploi pour être recrutés ou devenir entrepreneurs

Fournir les outils nécessaires pour gérer avec succès une petite entreprise dans l'industrie de la mode, du textile et de l'habillement. C'était l'objectif d'une formation de Creative Fashion/Textiles Design & Entrepreneurship à l'Academy of Design and Innovation (ADI) proposée en partenariat avec le Human Resource Development Council (HRDC) dans le cadre du National Training and Reskilling Scheme. Onze étudiants ont terminé cette formation en ce mois d'octobre, après six mois d'apprentissage. La formation était axée sur l'acquisition de connaissances en matière de théorie tout en développant des compétences pratiques pour devenir indépendants dans ce secteur.

Ces onze participants ont exposé leurs pièces qu'ils ont façonnées de leurs mains, au sein de l'ADI à Ébène le 20 octobre : des vêtements originaux, créatifs et colorés démontrant leur savoir-faire. Les créations de ces femmes, toujours en quête d'innovation et d'amélioration de leurs compétences, témoignent de leur engagement à élargir leurs connaissances et compétences, tout en cherchant à trouver leur place dans une industrie constamment en évolution

Progressivement, ces femmes comptent tisser leur avenir. Queenella, mère de trois enfants, affirme avoir finalement trouvé sa vocation et sa véritable passion à travers ces cours. Elle témoigne : «Au départ, je pensais que ce programme ne serait qu'une introduction à la production, mais il a révélé en moi une véritable passion pour la conception de vêtements.» Ce cours pousse aussi à la concrétisation des idées. Laura, qui également réussi cette formation, envisage de lancer son entreprise. Car désormais, elle dit pouvoir bien «faire le patronage, manipuler des tissus ainsi que manier les machines pour la fabrication d'un vêtement».

Outre le cours de Creative Fashion/Textiles Design & Entrepreneurship, l'ADI propose trois autres cours sous le NTRS. Il s'agit de «Photomedia & Advertising Design»,«Creating Artefacts Using Upcycling materials and natural fibres» et «Interior Design» avec le même but : équiper les bénéficiaires sans emploi d'outils, de connaissances et de bons maniements requis pour soit être recrutés par une industrie créative soit avoir la possibilité de devenir un entrepreneur. L'ADI offre aussi une gamme de cours en ligne et de formations de courte durée, en partenariat avec le Commonwealth of Learning de Vancouver. Entre autres Basic Interior Design, Sustainable packaging, Fancy Jewellery, Industrial Pattern Construction ou Adobe Photoshop.