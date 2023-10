Ile Maurice: Mootin engineering sert une mise en demeure à AML

Airports of Mauritius Co Ltd (AML), compagnie publique qui fait partie d'Airport Holding Ltd (AHL), avait demandé à l'entreprise de construction Mootin Engineering Ltd de remplacer quelques poteaux en béton et la clôture autour de l'aéroport de Plaisance. Or, depuis que le travail a été effectué et approuvé par AML, cette dernière tarde à remettre la somme due au constructeur. Des rappels ont été lancés depuis début septembre sans obtenir aucune réponse, ni bien sûr de chèque.

Mootin Engineering Ltd ne comprend point ce silence et cette absence de paiement d'une facture pourtant pas grosse de Rs 2,5 millions. Étant une entreprise moyenne et ayant besoin d'argent pour son fonctionnement, le constructeur a dû se résoudre à servir une mise en demeure à AML, compagnie d'Etat, rappelons-le, et brassant des milliards par an. Nous avons contacté AML pour connaître la raison de ce retard ou absence de paiement et nous attendons un retour.

La mise en demeure a été préparée par la Senior Attorney Feroza Maudarbocus-Moolna et le Senior Counsel Anil Gayan.