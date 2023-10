Madagascar: Journée nationale des lémuriens - Les leaders traditionnels s'investissent dans le processus de protection

Le lémurien, espèce emblématique et endémique de Madagascar, figure parmi les primates les plus en danger d'extinction et se trouve au coeur de nombreuses initiatives en vue de leur conservation et de leur mise en valeur dans les domaines économique, touristique, culturel.

Ce jour, Journée nationale des lémuriens, cette espèce protégée est au coeur des attentions : sa situation actuelle qui l'expose à l'extinction, mérite un redoublement d'efforts en faveur de sa conservation. Parmi les pressions et les plus grandes menaces qui pèsent sur les lémuriens figure la destruction de son habitat. En effet, la déforestation, les feux de forêts et les défrichements illégaux ou non rationnels ont un lien direct de cause à effet dans la disparition des espèces de lémuriens.

Plus d'une centaine d'espèces de lémuriens existent à Madagascar. 113 espèces sont connues à ce jour, représentant 20% de tous les primates dans le monde. Une grande partie de ces espèces de lémuriens endémiques de Madagascar risque de disparaître définitivement. Treize espèces se trouvent dans la catégorie de menaces élevées en raison des pressions engendrées par les activités humaines, et 33 espèces sont en danger critique d'extinction, tandis que 103 espèces sont menacées d'extinction. De plus, 4 espèces de lémuriens figurent parmi les 25 espèces de mammifères les plus menacées au monde.

Face à cette situation, divers acteurs, dont les chercheurs, primatologues, ainsi que les leaders traditionnels, s'investissent dans des efforts de conservation. Les Ampanjaka, personnalités respectées dans leurs localités respectives, jouent un rôle essentiel dans la conservation de ces espèces, lesquelles ont une place importante dans la culture locale, le développement des communautés et l'économie à travers, notamment, le secteur touristique. Parallèlement aux démarches initiées par d'autres acteurs dans la conservation des espèces de lémuriens, celles des leaders traditionnels s'articulent autour de ces initiatives de conservation, permettant de conjuguer les efforts pour un résultat palpable.