Sénégal: Un forum économique pour renforcer les échanges sénégalo-gambiens

Dakar — Un forum économique, commercial et d'investissement s'est ouvert jeudi à Dakar, en présence d'hommes d'affaires de la Gambie et du Sénégal, dans le but de renforcer les échanges entre les deux pays, a constaté l'APS.

"Cette cérémonie qui nous réunit pose un jalon important dans le renforcement des relations entre nos deux nations", a dit le Premier ministre sénégalais, Amadou Ba.

"Ce forum est une précieuse plateforme pour [...] travailler ensemble", a ajouté M. Ba en présidant la cérémonie d'ouverture de la rencontre de deux jours, en présence du vice-président de la Gambie, Muhammad Jallow.

Il signale, pour mettre en relief l'importance du forum, que "l'investissement est le moteur de la croissance économique, de la création d'emplois et du développement durable".

Dès lors, Gambiens et Sénégalais doivent créer un environnement "favorable aux affaires", encourager l'innovation et soutenir les entreprises des deux pays voisins, selon le Premier ministre.

"J'encourage vivement les entrepreneurs et les investisseurs des deux pays à explorer des partenariats et des opportunités d'investissement, de part et d'autre", a-t-il dit aux hommes d'affaires des deux pays prenant part à cette rencontre.

Ces derniers vont, pendant deux jours, tenter de découvrir les opportunités existant dans les deux pays en termes d'investissement et de commerce.

"Notre communauté offre d'innombrables opportunités d'investissement dans des secteurs variés, dont l'agriculture, le tourisme, l'industrie, l'énergie et les infrastructures", a souligné Amadou Ba.

Élimination des "entraves bureaucratiques"

"En tant que gouvernement, nous nous engageons à mettre en place des cadres réglementaires transparents et prévisibles, à garantir la sécurité juridique et à promouvoir des politiques fiscales équitables pour attirer les investisseurs", a-t-il assuré en s'adressant aux opérateurs économiques de la Gambie et du Sénégal.

Le Sénégal va veiller à l'élimination des "entraves bureaucratiques" et à la simplification des procédures, pour encourager les entrepreneurs gambiens à investir dans son territoire, a promis le Premier ministre.

L'organisation du forum est une initiative de l'Agence gambienne de promotion des investissements et des exportations et de l'APIX, l'agence sénégalaise chargée des investissements et des grands travaux de l'État.

"Les potentialités dont regorgent les deux pays sont un atout majeur pour conquérir ensemble des parts de marché dans le cadre de la ZLECAF (la zone de libre-échange continentale africaine), qui fait de notre continent un marché porteur, avec la possibilité d'élargir nos espaces de production et de commerce", a souligné Abdoulaye Baldé, le directeur général de l'APIX.

"La Gambie, en raison de sa proximité avec le Sénégal, peut tirer profit des avantages infrastructurels" de son voisin, a ajouté M. Baldé.

La Gambie a des atouts, notamment dans le tourisme et les ressources naturelles, a-t-il poursuivi en saluant "la main-d'oeuvre qualifiée" de ce pays.