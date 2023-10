Sénégal: Capitalisation boursière - La BRVM franchit la barre des 8000 milliards de francs CFA le 12 septembre

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a affiché une certaine résilience au plus fort de la crise à la Covid-19, une progression alors que la plupart des bourses africaines étaient en baisse. Tel est le constat du directeur général de la Brvm.

Dr Edoh Kossi Aménounvé qui s'exprimait à l'ouverture ce jeudi 26 octobre à Dakar, de la première édition du

Forum du patrimoine et de l'investissement (Fpi) a souligné que la bourse a, par ailleurs, enregistré des évolutions significatives et historiques au cours de cette année 2023.

En effet, a-t-il dit dans son allocution lors de cet événement majeur organisé par CGF Bourse, la capitalisation boursière de la Brvm a franchi, le 12 septembre 2023, la barre des 8 000 milliards de Francs Cfa, soit un doublement sur les 10 dernières années.

Mieux, s'est-il réjoui, la Brvm s'est hissée à la 5ème place des bourses africaines en termes de capitalisation boursière, après Johannesburg SE, la Bourse de Casablanca, le Nigerian Exchange, The Egyptian Exchange.

« Comme je le disais, l'évolution mondiale a fait apparaitre de nouveaux enjeux dont les deux principaux sont ceux de la durabilité et de la technologie », a expliqué le Directeur général de la bourse commune aux Etats membres de l'Uemoa.

%

A l'en croire, la protection de l'environnement, l'équilibre sociale et la bonne gouvernance vont guider plus que jamais leurs actions au moment où « l'évolution numérique avec son lot d'avantages mais aussi de risques, a un impact certain sur le développement des produits et services financiers ».

Trois grandes tendances se dessinent aujourd'hui au niveau mondial pour les marchés de capitaux, a fait comprendre M. Aménounvé. Qui a expliqué, en premier lieu, que l'épargne à long terme cherche à s'investir là où le rendement ajusté pour le risque est le plus élevé et que deuxièmement, les investisseurs tiennent compte désormais des critères ESG dans les décisions d'investissement.

Il est d'avis que les disruptions technologiques envahissent de plus en plus la finance. A titre d'exemple, « les gestionnaires de portefeuilles utilisent déjà l'Intelligence artificielle (IA) pour fournir des conseils d'investissement personnalisés, automatiser les interactions avec les clients et améliorer les processus d'intégration des clients.

En conclusion, il a souligné que la Brvm du futur ressemblera à une bourse de plus en plus verte ; une bourse complète offrant une gamme complète de produits et services : produits dérivés, venture market, marché de commodities.