Madagascar: Académie malgache - Julien Rakotonaivo nouveau membre associé

Julien Rakotonaivo, journaliste culturel et enseignant pédagogue, a été officiellement promu au rang de membre associé de l'Académie malgache, lors de l'ouverture de la nouvelle année d'exercice 2023-2024.

L'Académie est cette véritable institution des études de la linguistique, de l'ethnologie et de la sociologie malgaches, mais aussi des questions littéraires, artistiques, historiques et scientifiques liées à Madagascar.

La cérémonie s'est déroulée hier dans le palais de l'Académie sis à Tsimbazaza.

Cette nomination vient saluer toutes les réalisations de cet écrivain et conférencier membre de la Section de l'Art et du langage de l'Académie malgache, qui contribuent grandement à la promotion de Madagascar et de ses valeurs, tout en restant en adéquation avec les visions de l'Académie.

Historien de formation, Julien Rakotonaivo est également un homme de lettres et de communication.

A part sa carrière d'enseignant dans des établissements publics et privés, il a déjà été administrateur de projets à la commission nationale malgache pour l'UNESCO mais aussi coordonnateur national des clubs UNESCO, initiant à Madagascar la mise en place d'un des plus importants réseaux de jeunes, dont l'objectif est d'inculquer aux jeunes la culture de la paix, de la tolérance, du respect des droits de l'homme et la préservation du patrimoine culturel.

Ancien Directeur général de l'Office National des Arts et de la Culture (OFNAC), Julien Rakotonaivo participe également à la préparation de la participation de Madagascar au salon international de l'artisanat d'Ouagadougou, alors qu'il était en charge du poste de Directeur général de la promotion de l'artisanat.

Par ailleurs, il est également président honoraire de l'Alliance Française d'Antananarivo dont il a dirigé le conseil d'administration de 2008 à 2014.

En marge de ses compétences en leadership, Jean Rakotonaivo s'est vu récompensé plusieurs fois pour ses talents artistiques et a reçu plusieurs prix et distinctions qui couronnent ses différents travaux d'écriture et réalisations.

Il a remporté le prix littéraire de l'ambassade de l'Inde grâce à une composition littéraire sur la non-violence en Inde.

Son oeuvre « Le drame des jumeaux de Mananjary » lui a permis de gagner le 1er prix en Français en 2001.

Mais il a également raflé le Prix du meilleur reportage journalistique à Madagascar organisé par l'Ordre des Journalistes, l'ambassade des USA à Madagascar et la Fondation Friedrich Ebert ainsi qu'un Prix Littéraire de l'Océan Indien, pour ne citer que ceux-là.

Par ailleurs, Jean Rakotonaivo est élevé au grade de chevalier des Arts et des Lettres de la République Française par le ministre Français de la Culture et de la Communication, Renaud Donnedieu de Vabres en octobre 2006.

Il était également récipiendaire de la Médaille de la Fondation de la République Française de Paris en février 2017, une prestigieuse décoration qui gratifie la promotion du dialogue interculturel franco-malgache à travers des conférences, expositions itinérantes et la valorisation de la culture et de la langue malgache qui ne sont pas antinomiques avec la culture et la langue française dans les régions.

A toutes ces distinctions s'ajoute sa promotion au sein de l'Académie malgache, une nouvelle consécration dans son parcours impressionnant.