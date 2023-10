Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Maniema union désillusionne V.Club, Lupopo bat Don Bosco

La fin de la manche aller dans les deux groupes A et B de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football est imminente, et Maniema Union prend l'importante option de finir premier du groupe B.

C'est la désillusion de la semaine. L'AS V.Club de Kinshasa s'est enclinée, le 24 octobre, au stade Joseph-Kabila de Kindu, face au club local d'AS Maniema Union, par 0 but à 2, en 8e journée du groupe B de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot)/Ligue 1. Transfuge de Mazembe, le géant attaquant Jephté Kitambala a marqué à la 21e minute, avant d'être imité par Aggée Basiala à la 70e minute, concrétisant la nette domination du club dirigé par l'ancien dirigeant de V.Club, le général Amisi Tangu Four, sur l'équipe conduite aujourd'hui par l'avocate Bestine Kazadi. Cette déconfiture maintient V.Club à la troisième position dans le groupe B avec 12 points gagnés.

En fait, le club vert et noir de Kinshasa traverse une phase difficile en ce début de saison, ayant déjà été battu par son éternel rival, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et par la formation de Dauphin Noir de Goma. Le prochain du match du club coaché par Raoul Jean Pierre Shungu, ce sera contre l'Etoile du Kivu à Bukavu. Pour sa part, Maniema Union, entraîné par Papy Kimoto a le vent en poupe, actuel leader du groupe B du championnat avec 21 points en 8 sorties, avant d'affronter l'OC Renaissance du Congo.

Le 25 octobre au stade Frédéric-Kibasa-Maliba de Lubumbashi, le FC Saint-Eloi Lupopo a eu raison du CS Don Bosco au terme d'un choc lushois, par 3 buts à 1. C'était pour le compte de la 7e journée du groupe A du championnat. Harvy Ossete a ouvert la marque à la 15e minute pour les Cheminots. Tide Mbabu a égalisé pour les Salésiens à la 35e minute. Horso Mwaku, sur penalty à la 56e minute, et le défenseur Héritier Nday, marquant contre son propre camp sur un centre de Josué Kazema à la 88e minute, ont définitivement mis Lupopo sur l'orbite du succès.

C'est la sixième victoire de la saison du club entraîné par le technicien malien Mohamed Magassouba (bourreau de Blessing, Simba, Bazano, Panda, Sanga Balende et Don Bosco). Le club bleu et or compte un nul (0 but partout contre Mazembe) et une défaite (face à Lubumbashi Sport) et occupe provisoirement la première position au classement du groupe B avec 19 points en 8 matchs. Don Bosco accumule deux défaites de suite, se plaçant à la quatrième loge avec 13 points en 7 sorties.

Bazano soumet Panda

Avant ce choc sur la même aire de jeu du stade Kibasa-Maliba, la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi s'est largement imposé face à l'US Panda B52 de Likasi, par trois buts à zéro. Kiala Nsingani a signé un doublé au cours de cette partie (20e et 40e minutes). La troisième réalisation a été l'oeuvre de Nshimba Kahilu à la 81e minute. C'est la troisième victoire de Bazano, en 8 sorties, ayant déjà battu Sanga Balende (1-0) et l'US Tshinkunku (5-1). Bazano compte 10 points, avant son dernier match de la phase aller du groupe B contre Lubumbashi Sport. L'US Panda s'arrête à 8 points, ayant fini la manche aller du groupe A avec 5 défaites, 2 victoires et 2 nuls.